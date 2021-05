Saalbach-Hinterglemm (ots) - Saisonstart in Saalbach Hinterglemm am 21. MaiEndlich wieder draußen sein und die Berge genießen! Der Frühling ist im Home of Lässig angekommen und mit ihm die Vorfreude auf einen erholsamen Urlaub in der Natur. Vorfreude auf entschleunigende Panorama-Wanderungen, herrliche Bergseen, genussvolle (E-)Bike-Touren, wertvolle Familien-Erlebnisse und gemütliche Sommerabende. Saalbach Hinterglemm startet am 21. Mai in die Sommersaison.Atemberaubende Bergkulissen grüßen in Saalbach Hinterglemm bereits in der Morgensonne und lassen voll Vorfreude den Wanderrucksack schultern. Auf geht's, denn es warten 400 km Wanderwege für entschleunigende Touren und anspruchsvolle Weitwanderungen, beeindruckende Gipfelsiege oder genussvolle Panoramarunden. SechsSommerbahnen (https://www.saalbach.com/de/sommer/bergbahnen) in Saalbach Hinterglemm ermöglichen einen schnellen Start in den Wandertag und bringen Naturliebhaber direkt hinauf zum Start der schönsten Wanderwege.Wer lieber in die Pedale tritt, begibt sich inÖsterreichs größter Bike-Region (https://www.saalbach.com/de/sommer/mountainbiken) Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn auf ein Mountainbikewegenetz, dessen Grenzen nur durch die eigene Kondition enstehen. Zudem bietet die Region über 80 km Lines & Trails für Enduro-Biker, Freerider und Downhiller und alpine Gravel Routen, die in ihrer Mannigfaltigkeit kaum zu übertreffen sind.Sind die Kids happy, sind alle happy! AuchFamilien (https://www.saalbach.com/de/sommer/familie) finden hier im Sommer eine außerordentliche Vielfalt an Möglichkeiten: Die Kids Wander Challenge, Themenwanderwege, Abenteuer-Spielplätze, Badespaß und die Attraktionen im Talschluss von Saalbach Hinterglemm sorgen dafür, dass keine Langeweile aufkommt.NEU: Learn to Ride ParkAb Sommer 2021 fällt der Einstieg in die lässigste Sommer-Sportart der Alpen leicht. Denn auf der Turmwiese, direkt neben der Kohlmaisbahn, entsteht ein Learn to Ride Park mit Mini-Versionen der beliebtesten Trails von Saalbach Hinterglemm. Mit dem Zauberteppich kommt man in diesem Beginner-Areal bequem zu den Einstiegen des Little Monti, der Little Pro Line, des Little Panorama und sogar zur kleinen Version des legendären (Little) Hacklberg.Mit Längen zwischen 180 und 340 Metern können Anfänger auf mildem Terrain ihre ersten Bikeversuche wagen - ganz ohne die Hemmschwelle, gleich einen 2.000er hinunterfahren zu müssen. Abgerundet wird das Angebot auf der Turmwiese in Saalbach mit einem 100 m langen Rundkurs.Die Nutzung desLearn to Ride Parks (https://www.ots.at/redirect/saalbach14) und des dazugehörigen Zauberteppichs ist kostenlos.Clever gespart mit der JOKER CARDDAS Ticket für einen aussichtsreichen Urlaub! Mit derJOKER CARD (https://www.saalbach.com/de/sommer/joker-card), die Sie in Partner-Beherbergungsbetrieben beim Check-In erhalten, nutzen Sie bis zu sechs Bergbahnen in Saalbach Hinterglemm uneingeschränkt und können kostenlos an bis zu zehn geführten Wanderungen pro Woche teilnehmen. Außerdem nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel, Minigolfanlagen, Tennisplätze und einmal pro Tag auch eine der beiden Bergbahnen in Leogang. Alle, die zur Abwechslung auch auf's (E-)Bike möchten, nutzen die Bergbahnen inklusive Bike-Transport zwei Mal täglich kostenlos. Vielfahrer erhalten 30 % Preisvorteil auf alle Bike-Tickets in Österreichs größter Bike-Region.---Weitere News und alles, was man über Saalbach Hinterglemm wissen muss, finden Sie hier (https://www.ots.at/redirect/saalbach15) unter "Dokumente".Bilder zum Download untermedia.saalbach.comWeitere Infos unter saalbach.comPressekontakt:Tourismusverband Saalbach HinterglemmKarin PastererPresse und PRTel.: +43 6541 6800 115k.pasterer@saalbach.comwww.saalbach.comOriginal-Content von: Tourismusverband Saalbach Hinterglemm, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53190/4907744