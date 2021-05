LEAWOOD, Kansas/ Martinsried, Deutschland (ots) - epay, ein Geschäftsbereich von Euronet Worldwide (NASDAQ: EEFT) und das in Irland ansässige Unternehmen famehype gaben heute eine neue globale Social-Commerce-Kooperation bekannt, die Verbraucher, führende Marken und Influencer im Multi-Milliarden-Dollar umfassenden Gaming- und eSport-Markt besser miteinander verbinden wird.Die Zusammenarbeit löst zwei Hauptprobleme, die auftauchen, wenn man diese Gruppen zusammenbringt:- Sie schließt die Lücke zwischen Spiele-Publishern und den Millionen treuer Follower weltweit, die die Social-Media-Influencer im Gaming- und eSport-Markt angesammelt haben. Über die Plattform von famehype stellt epay digitale Inhalte aus seinem Portfolio führender Spiele-Publisher bereit, die die Influencer ihren Followern anbieten und verkaufen können. Dieser Prozess bietet Spiele-Publishern mehr Kontrolle als je zuvor, während sie gleichzeitig ihre Bekanntheit und den Verkauf an ihr Zielpublikum steigern.- Die Zusammenarbeit verschlankt außerdem den E-Commerce-Einrichtungsprozess und bietet Influencern mehr Vorteile, als sie üblicherweise bei anderen E-Commerce-Anbietern finden. Die famehype-Plattform hostet die E-Commerce-Seiten der Influencer und ermöglicht den Verkauf von epay's digitalen Gaming-Inhalten (wie Gutscheine, Spieletitel, Coins oder In-Game-Währung und Add-Ons) sowie den Verkauf von eigenen Merchandise-Produkten der Influencer. Insgesamt bietet die Plattform Influencern ein komplettes Produktangebot, das ihnen hilft, ihre Marke auszubauen, Einnahmen aus Produkten Dritter zu generieren und ihre eigenen Inhalte zu monetarisieren, indem sie Eigentümer ihres eigenen Online-Shops werden.Die famehype-Plattform wurde vor kurzem in 14 europäischen Ländern eingeführt (unten aufgelistet). Die Einführung in den großen Gaming-Märkten in den USA, Indien und Brasilien soll in den nächsten Monaten folgen.In seiner Rolle als digitaler Content-Anbieter versorgt epay die mit famehype kooperierenden Influencer mit attraktiven digitalen Content-Angeboten von namhaften Gaming-Marken wie Nintendo und PlayStation. Diese bekannten Marken sind Teil des umfangreichen globalen Markenportfolios, für das epay digitale Inhalte in Form von Gutscheinen und Prepaid-Karten im stationären Handel und in den E-Commerce-Kanälen vertreibt. Mit der famehype-Partnerschaft eröffnet epay einen innovativen, digitalen Vertriebs- und Marketingkanal für seine bestehenden und zukünftigen Markenpartner weltweit.famehype und epay planen, ihre Zusammenarbeit auf weitere Marken und Länder auf der ganzen Welt auszuweiten und damit so viele Influencer und Fans wie möglich auf die Plattform aufmerksam zu machen, um von verschiedenen Trends im Influencer- und Gaming-Markt zu profitieren. Eine Umfrage zeigte beispielsweise, dass 87 % der Käufer durch einen Influencer zu einem Kauf inspiriert wurden, wobei 65 % der Verbraucher mindestens einmal pro Woche eine neue Marke oder ein neues Produkt durch einen Influencer entdecken [1]. Der Influencer-Markt wird von 9,7 Mrd. US-Dollar im Jahr 2020 auf 13,8 Mrd. US-Dollar im Jahr 2021 steigen, was einem Wachstum von 42 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht [2]. In einem für viele schwierigen Jahr konnte die Gaming-Branche 2020 ein signifikantes Wachstum generieren, da die weltweit 2,6 Milliarden Gamer 159 Milliarden US-Dollar für Spiele ausgaben. Dadurch wächst der Markt im Vergleich zum Vorjahr um 9,3 % und soll bis Ende 2023 auf einen Wert von 200 Milliarden US-Dollar steigen [3].Kevin Caponecchi, Executive VP und CEO, epay, Software und EFT Asia Pacific Division, fügte hinzu: "Wir sind begeistert, mit famehype an diesem Projekt zu arbeiten. Da sich der Einzelhandelsmarkt in Richtung Konvergenz von E-Commerce und Social Media bewegt, werden Influencer zu immer wichtigeren Markenbotschaftern. Sie helfen dabei, Marken mit Verbrauchern über soziale Medien auf höchst effektive Weise zu verbinden, um sowohl für sich selbst als auch für die Marke sofortige und langfristige Einnahmen zu erzielen."Michael Kelly, Gründer & CEO von famehype, fasste zusammen: "Es ist extrem spannend, mit epay an der Spitze der Influencer-Einzelhandelsevolution zu stehen, indem wir eine Brücke zwischen Marken und Influencern bauen. Nun haben Marken damit Zugang zu und Übersicht über den Influencer-Commerce, und Influencer geben ihrem Publikum Zugang zu legitimierten digitalen Inhalten."Zu den Ländern der Ersteinführung gehören: Vereinigtes Königreich, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Belgien, Irland, Italien, Spanien, Schweiz, Finnland, Dänemark, Norwegen, Schweden und Luxemburg.Interessierte Influencer besuchen bitte https://www.famehype.gg/ oder kontaktieren hello@famehype.ggInteressierte Marken wenden sich bitte an ihren bestehenden epay-Ansprechpartner oder an marketing@uk.epayworldwide.comQuellen:[1] https://ots.de/RPD5KD[2] https://www.statista.com/statistics/1092819/global-influencer-market-size/[3] https://ots.de/92N6bKÜber famehype:famehype ist ein irisches Unternehmen, das von Zahlungs-, E-Commerce- und Gaming-Experten gegründet wurde. Das Unternehmen hat eine fortschrittliche, datengesteuerte Plattform entwickelt, die es zertifizierten Creators ermöglicht, ihre Marke auszubauen, ihnen das Eigentum am "Store" zu geben und langfristige Einnahmen zu generieren. Gleichzeitig ermöglicht es Game-Publishern, sich mit ihrem Zielpublikum zu beschäftigen, den Prozess zu kontrollieren und die Einnahmen zu steigern. Mithilfe unseres Influencer-Botschafter-Teams, das aus ehemaligen Gaming-Content-Creators besteht, bauen wir zügig ein Netzwerk von geprüften Influencern auf, um sie bei der Generierung von lebenslangen Einnahmen zu unterstützen.Über epay:epay ist ein weltweit führender Full-Service-Paymentprovider für Gutschein-, Zahlungs- und Prepaid-Lösungen und wickelte 2,4 Milliarden Transaktionen in 2020 ab. epay hat ein umfassendes Händlernetz mit 736.000 Point-of-Sale Terminals in 60 Ländern aufgebaut, um bekannte Marken mit Verbrauchern auf der ganzen Welt zu verbinden. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio an Gutscheinkarten (Prepaid-, Closed-Loop- und Geschenkkarten), Unternehmensanreizen und Zahlungslösungen (Kartenakzeptanz, Terminals, E-Commerce, Mobile und Internet of Payment) für den Omnichannel-Handel und bietet seine Dienstleistungen dank seiner eigenen Kassenintegrationssoftware an. epay ist ein Segment von Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ: EEFT), ein in Kansas ansässiges Unternehmen, das 2020 einen Umsatz von 2,5 Milliarden Dollar erzielte, 8.000 Mitarbeiter beschäftigt und Kunden in 175 Ländern bedient. Mehr Informationen unter: www.epay.deÜber Euronet Worldwide, Inc.Euronet Worldwide ist ein Branchenführer in der Verarbeitung sicherer elektronischer Finanztransaktionen. Das Unternehmen bietet Zahlungs- und Transaktionsverarbeitungslösungen für Finanzinstitute, Einzelhändler, Dienstleistungsanbieter und Einzelpersonen Verbraucher. Diese Dienstleistungen beinhalten umfassende ATM-, POS- und Karten-Outsourcing-Dienstleistungen, Kartenausgabe und Acquiring-Dienstleistungen für Händler, Softwarelösungen, bargeldbasierten und online-initiierten Verbraucher-zu-Verbraucher- und Business-to-Business-Lösungen Geldtransferdienste und die elektronische Verteilung von digitalen Medien und Prepaid-Handyzeit.Euronet verfügt über ein weitläufiges globales Zahlungsnetzwerk mit u. a. 36.777 Geldautomaten und rund 349.000 POS-Terminals für den elektronischen Zahlungsverkehr. Darüber hinaus bietet Euronet ein wachsendes Portfolio von ausgelagerten Debit- und Kreditkartenleistungen, Kartensoftwarelösungen; ein Prepaid-Abwicklungsnetz mit etwa 736.000 POS-Terminals an etwa 345.000 Einzelhandelsstandorten und ein globales Geldtransfernetzwerk mit etwa 475.000 Standorten, die 159 Länder bedienen. Vom Hauptsitz in Leawood, Kansas (USA) und an 66 Standorten in aller Welt bedient Euronet Kunden in insgesamt rund 175 Ländern. 