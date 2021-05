Der ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe in den USA fiel im April auf 62,7 von einem Allzeithoch von 63,7 im Vormonat und lag damit unter den Erwartungen der Analysten von 64,3. Auftragseingänge: 63,7 vs. 67,2 vorher Preise: 76,8 vs. 74,0 vorher (höchster Wert seit mindestens 2008) Beschäftigung: 58,8 vs. 57,2 vorher EURUSD zeigte eine relativ geringe Reaktion auf die heutigen Daten und fiel leicht unter die Marke von 1,20. Quelle: xStation 5

