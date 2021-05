Mainz (ots) - Das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die fatalen Folgen von illegalen Autorennen am Donnerstag, 6. Mai 2021, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Auf der A 63 bei Alzey liefern sich ein 32-jähriger Mann und eine 31-jährige Frau ein Autorennen. Mit deutlich über 200 Stundenkilometern preschen sie in ihren Sportwagen über die Autobahn. Plötzlich taucht ein kleiner VW Up vor ihnen auf. Einer der beiden fährt voll in den Kleinwagen hinein. Die ältere Dame am Steuer und eine weitere Frau, die ebenfalls im Auto sitzt, werden schwer verletzt. Der Nervenkitzel illegaler Autorennen scheint nicht mehr nur Männer zu erreichen. Auch Frauen und ganz junge Leute der Instagram-Generation sind mittlerweile beteiligt. "Zur Sache Rheinland-Pfalz"-Reporter Enno Osburg zeigt, wie die Polizei im Land solche illegalen Rennen verhindern will.Moderation: Britta KraneWeitere Themen der Sendung:- Zur Sache will's wissen - Die neue Ampel-Koalition für Rheinland-Pfalz- CDU vor einem schwierigen Landesparteitag - Julia Klöckner unter Druck- Marcus Held vor Gericht - Der tiefe Fall des einstigen SPD-Hoffnungsträgers- Bundestag richtet Helmut-Kohl-Stiftung ein - Witwe bleibt außen vor- Streit um Radweg durch Bienwald - Umweltschädlich oder nachhaltig?"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de (http://www.swr.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de) zu sehen.SWR.de/coronaFÜR EUCH DA ZUSAMMENHALTENPressekontakt:Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929-32755,sibylle.schreckenberger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4907783