Viola Grebe blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft? Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von Siemens Energy. Der DAX-Neuling hat Quartalszahlen vorgelegt. Der Energiekonzern hat seine Profitabilität im zweiten Quartal zwar deutlich verbessert, der Umsatz blieb jedoch hinter dem Vorjahr zurück. Bei den Verkäufen steht das Papier von BioNTech auf dem 1. Platz. Aktien der Impfstoff-Hersteller mussten am Dienstag eine deutliche Korrektur hinnehmen. Insbesondere beim Highflyer BioNTech ging es kräftig nach unten. Am Mittwoch sah es schon wieder freundlicher aus.