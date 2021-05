Mit den Zahlen zum abgelaufenen Quartal hat Siemens Energy am Mittwoch das obere Ende der Umsatzprognose gekappt. Beim Ergebnis hält der Konzern dagegen am Ausblick fest. An der Börse konnte die Aktie daraufhin im Tagesverlauf leicht zulegen. DER AKTIONÄR zeigt, wie die Experten das Zahlenwerk einschätzen.Nach den bereits vorliegenden Zahlen von Siemens Gamesa lag der Fokus auf dem Strom- und Gasgeschäft so JPMorgan-Analyst Andreas Willi. Die Resultate hätten dabei den Erwartungen entsprochen, so ...

