Bei Paypal stehen am Donnerstag (6. Mai) nach US-Börsenschluss die Zahlen für das erste Quartal auf der Agenda. Dank der schrittweisen Öffnung der Wirtschaft in den USA, dem anhaltendem Krypto-Boom und den Stimulus-Schecks der US-Regierung im März rechnen Analysten im Vorfeld erneut mit kräftigem Wachstum. Auch bei der Aktie wären dann neue Rekorde möglich. Die von Bloomberg befragten Experten rechnen am Donnerstag im Schnitt mit einem Umsatzplus von 143 Prozent auf 3,38 Milliarden Dollar. Zudem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...