Brüssel (ots/PRNewswire) - Die Europäische Kommission hat heute die Namen der 17 inspirierenden jungen Menschen aus aller Welt bekannt gegeben, die durch ihr Wissen und ihre Ideen die Online-Debatten der Europäischen Entwicklungstage 2021 (EDD) am 15. und 16. Juni bereichern werden. Diese Young Leader im Alter von 21 bis 26 Jahren wurden aufgrund ihrer außergewöhnlichen Fachkompetenzen und ihrer Lösungsbeiträge zur Bekämpfung des Klimawandels aus insgesamt 202 Bewerbern aus 99 Ländern ausgewählt.Sie repräsentieren eine Vielzahl von Ländern: Mongolei, Indonesien, Brasilien, Chile, Sambia, Liberia, Kenia, Nigeria, Honduras, Simbabwe, Indien, Libanon und Vietnam. Im Einklang mit dem Hauptthema der diesjährigen Ausgabe der EDD werden die Young Leader auf hochrangigen Panels und Sonderveranstaltungen ihre Vision darüber teilen, wie unser Planet für zukünftige Generationen erhalten werden kann.Seit 2015 wird mit dem Young Leaders-Programm sichergestellt, dass junge Menschen ihr Mitspracherecht an den Themen wahrnehmen, die bei den EDD jährlich im Mittelpunkt stehen. Den Young Leadern ist die Möglichkeit gegeben, ihre Ansichten und Erfahrungen mit Staatsoberhäuptern, Menschenrechtsaktivist*innen, Führungskräften aus Wirtschaft und Industrie, politischen Entscheidungstragenden, Unternehmer*innen, Vertreter*innen von Nichtregierungsorganisationen und Wissenschaftler*innen während der hochrangigen Panels des Forums zu teilen.Die für internationale Partnerschaften zuständige Kommissarin Jutta Urpilainen betont: "Weil junge Menschen die Säulen der Welt von morgen sind, bestärkt die Europäische Union sie überall dort, wo die Gesellschaft ihre Inspiration und ihren Mut braucht, um eine grünere und gerechtere Welt zu schaffen und unseren Planeten zu schützen. Durch das Young Leaders-Programm möchte die Europäische Kommission ihnen eine Stimme geben. Wir glauben an ihren unschätzbaren Beitrag zu unseren globalen Entwicklungsbemühungen. "Die Europäischen Entwicklungstage 2021 werden sich auf die strategische Reaktion der internationalen Gemeinschaft zum Klimawandel und den Schutz der biologischen Vielfalt konzentrieren: "Der Green Deal für eine nachhaltige Zukunft" ist das diesjährige Kernthema. Die Veranstaltung bringt erstmalig in einem komplett digitalen Format wichtige Akteure aus der ganzen Welt zusammen.Mehr Informationen zu den 17 jungen Menschen, die die Debatte zur Lösung des Klimawandels bereichern: https://eudevdays.eu/young-leaders-2021EDD21EDDYoungLeadersOriginal-Content von: European Commission, Directorate General for International Partnerships, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155404/4907826