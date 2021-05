Rund ein Dutzend Tourismus-Verbände haben sich am 5. Tourismusgipfel insbesondere für die Öffnung der Innenbereiche der Gastrobetriebe, quarantänefreies Reisen und Investitionshilfen eingesetzt.Bern - Die Schweizer Tourismusbranche hat an ihrem jüngsten Treffen mit drei Mitgliedern des Bundesrates «zeitnah weitere Lockerungen» der Corona-Massnahmen verlangt. Bundespräsident Guy Parmelin seinerseits informierte über die strategische Ausrichtung der Tourismuspolitik des Bundes ab 2022. Rund ein Dutzend Tourismus-Verbände haben sich am 5. Tourismusgipfel insbesondere für die Öffnung der...

Den vollständigen Artikel lesen ...