Der Börsenrutsch am Vortag hat zur Wochenmitte zahlreiche Käufer an den deutschen Aktienmarkt gelockt.Bis zum Börsenschluss stieg der DAX am Mittwoch um 2,12 Prozent auf 15.170,78 Zähler."Auf den Ausverkauf folgt die Erholung", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners und sprach von der Rückkehr der ersten Schnäppchenjäger sowie einer "erhöhten Kaufbereitschaft". Eine entscheidende Frage für den DAX sei dabei, ob er die 15.000 Punkte nachhaltig zurückerobern ...

