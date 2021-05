Ein wegweisender Bericht des Weltregierungsgipfel (WGS), in dem 21 kritische Prioritäten in fünf Schwerpunktbereichen hervorgehoben werden, bietet den Regierungen eine Orientierungshilfe bei der Bewältigung der Erholung nach COVID-19.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210505005864/de/

The new WGS report '21 Priorities for Governments in 2021' identifies five critical priorities in post-pandemic recovery (Photo: AETOSWire)