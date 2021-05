Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schliesst 1,99 Prozent fester bei 4002,79 Punkten.Paris - Europas Aktienmärkte haben am Mittwoch den jüngsten Kursknick direkt wieder ausgebügelt. Ihnen half, dass die ehemalige US-Notenbank-Präsidentin und aktuelle Finanzministerin, Janet Yellen, ihre am Vortag belastenden Aussagen über mögliche Zinserhöhungen in der weltgrössten Volkswirtschaft relativierte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50schloss 1,99 Prozent fester bei 4002,79 Punkten.

