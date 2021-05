Beim US-Fahrdienstleister Uber läuft die letzte Stunde. Am heutige Mittwochabend bringt das Unternehmen nach US-Börsenschluss die Quartalszahlen des angelaufenen Geschäftsjahres. Charttechnisch wird es dabei richtig spannend. Bereits jetzt steht die Aktie nur noch knapp über einer wichtigen Marken.Nachdem die Uber-Aktie am 11. Februar ein neues Rekordhoch bei 64,05 Dollar markiert hatte, stoppte der vorherige steile Anstieg. Von dort aus schwankte der Wert in einer engen Range um die 50- und die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...