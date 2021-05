Am 30. April 2021 teilte das Bundesgesundheitsministerium in einer Mitteilung mit: "Die Analyse der Leistungsdaten aller deutschen Krankenhäuser zeigt, dass trotz der Aufforderung der Bundesregierung im Frühjahr 2020, planbare Leistungen zu verschieben, die stationäre Versorgung in Deutschland im er...

Den vollständigen Artikel lesen ...