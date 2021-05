Irvine, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Fußball-Superstar wählt den Marktführer für Regenerationstechnologie als seine erste KapitalbeteiligungHyperice, der Branchenführer in der Regenerationstechnologie und Pionier der Schlagmassage-, Vibrations-, dynamischen Luftkompressions- und Wärmetechnologie, gab heute bekannt, dass Erling Haaland, erfolgreicher Stürmer des Bundesligisten Borussia Dortmund und norwegischer Nationalspieler, sich -Hyperice als Athletenbotschafter und Investor angeschlossen hat. Haaland wird als das Gesicht des globalen Fußballs für das Unternehmen fungieren. Mit nur 20 Jahren ist Hyperice seine erste Kapitalbeteiligung und reiht sich in eine Reihe von jungen Superstars ein, die in ihre körperliche und finanzielle Zukunft investieren. Die Nachricht folgt der kontinuierlichen Expansion von Hyperice auf den globalen Märkten, insbesondere in Deutschland, Spanien, Italien, Portugal, Frankreich und Großbritannien.Bekannt für seine unglaubliche Schnelligkeit, seine Stärke und seine Torjägerqualitäten (53 Tore in 56 Spielen für Borussia Dortmund seit seinem Wechsel im Januar 2020), gilt Haaland heute als der begehrteste Kandidat im Fußball. Haaland verlässt sich seit langem auf die Produkte von Hyperice, um seine Leistung zu optimieren und wird mit dem Unternehmen zusammenarbeiten, um zukünftige Innovationen zu testen und die Kategorie der Regenerationstechnologie weltweit voranzutreiben. Als Teil der mehrjährigen Partnerschaft werden Haaland und Hyperice auch bei Originalinhalten zusammenarbeiten, um Athleten und Fans auf der ganzen Welt über die Bedeutung von Erholung und Mobilität aufzuklären. Haaland ist eine willkommene Ergänzung zu den Athleten-Investoren des Unternehmens unter 24 Jahren, die über den Sport hinausgehen, darunter die amtierende US-Open- und Australian-Open-Siegerin Naomi Osaka, der Super Bowl LIV MVP-Quarterback Patrick Mahomes, der NBA Rookie of the Year 2019-20, Ja Morant, und der San Diego Padres All MLB Shortstop Fernando Tatis Jr."Ich benutze Hyperice Recovery Tools vor und nach Wettkämpfen seit Jahren, um mich auf einem hohen Niveau zu halten und zu konkurrieren", sagte Haaland. "Es ist fantastisch, Teil ihrer ausgezeichneten globalen Athletenliste zu sein, da die Hyperice-Technologie mir nicht nur geholfen hat, an die Spitze zu kommen, sondern mich auch dort hält.""Erling ist nicht nur einer der besten Fußballer der Welt, sondern auch eine Führungspersönlichkeit und Inspiration für junge Athleten rund um den Globus", sagte Jim Huether, CEO von Hyperice. "Wir sind stolz darauf, Erling im Team Hyperice zu haben, sowohl als Investor als auch als unser Gesicht des globalen Fußballs, um Innovation und Leistung für die kommenden Jahre zu fördern."Nach dem 5:0-Sieg gegen Holstein Kiel im DFB-Pokal-Halbfinale am vergangenen Wochenende geht es für Haalands Borussia Dortmund am Samstag, 8. Mai, gegen RB Leipzig um einen Platz unter den Top 4 der Bundesliga und die Qualifikation für die Champions League. Am Donnerstag, 13. Mai, treffen sich die beiden Teams dann zum DFB-Pokalfinale in Berlin wieder; Dortmunds erstes deutsches Pokalfinale seit vier Jahren.Seit 2010 verlassen sich Profisportler, Ligen und Teams auf Hyperice, um Höchstleistungen zu erbringen, das Verletzungsrisiko zu reduzieren und die Lebensdauer ihrer Karriere zu verlängern. Während viele Sportler Dehnung und Flüssigkeitszufuhr als eine Form des Aufwärmens und der Regeneration einsetzen, bietet Hyperice die fortschrittlichste, effektivste und vielfältigste Palette an Technologien, die für Innovationen in den Bereichen Schlagmassage, Thermik, Vibration und dynamische Kompression ausgezeichnet wurden.Informationen zu HypericeHyperice hat es sich zur Aufgabe gemacht, der Welt zu helfen, sich besser zu bewegen. Als weltweiter Marktführer für Erholungstechnologie, der sich auf Vibration, Schlagmassage und thermische Technologie spezialisiert hat, wird Hyperice von den meisten Spitzensportlern, professionellen Sportligen und Teams zur Optimierung der Spielerleistung eingesetzt. Hyperice hat seine Technologie und sein Know-how in Branchen wie Fitness, Esports, Gesundheitswesen, Massage und Wellness am Arbeitsplatz auf globaler Ebene eingesetzt. Im März 2020 erwarb Hyperice Normatec, den Innovator modernster dynamischer Kompressionssysteme, und im Dezember 2020 erwarb Hyperice RecoverX, den Pionier intelligenter thermischer Technologien, um die nächste Generation von Leistungs- und Wellness-Lösungen zu liefern. Weitere Informationen finden Sie auf www.hyperice.com.