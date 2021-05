WOCHENVORSCHAU: Termine bis 19. Mai 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 19. Mai:

DONNERSTAG, DEN 06. MAI 2021



TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 FRA: Societe Generale, Q1-Zahlen

06:45 DEU: Evonik, Q1-Zahlen

07:00 AUT: S&T, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Fresenius, Q1-Zahlen

07:00 DEU: FMC, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Zalando, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 9.00 h) 07:00 DEU: Rhön-Klinikum, Q1-Zahlen

07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Thales, Q1-Zahlen

07:00 FRA: EssilorLuxottica, Q1-Umsatz

07:00 NLD: ING Groep, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Shop Apotheke, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 LUX: ArcelorMittal, Q1-Zahlen

07:00 ITA: UniCredit, Q1-Zahlen

07:15 FRA: Air France-KLM, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Volkswagen, Q1-Zahlen (Call 9.00 h)

07:30 DEU: Rheinmetall, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Uniper, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 10.30 h) 07:30 DEU: BayWa, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Talanx, Q1-Zahlen und Hauptversammlung (online) 11.00 h 07:30 DEU: Edag Engineering Group, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Compugroup Medical, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Dic Asset, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Henkel, Q1 Umsatz (detailliert) (Call 9.00 h) 07:30 DEU: Munich Re, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 9.00 h) 07:30 DEU: Deutz, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 9.00 h) 07:30 DEU: New Work, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Elmos Semiconductor, Q1-Zahlen

07:30 DEU: ElringKlinger, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 13.00 h) 08:00 DEU: Verbio, Q3-Zahlen (detailliert)

08:00 GBR: Next, Q1 Umsatz

08:00 LUX: RTL, Q1-Umsatz

08:30 DEU: Continental, Q1-Zahlen (detailliert)

09:00 DEU: VDMA Auftragseingang 03/21 und Q1/21

09:00 DEU: Jost Werke, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: A.S. Creation Tapeten, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Deutsche Post, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Alstria Office Reit AG, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: HeidelbergCement, Hauptversammlung (online) 10:30 DEU: Hochtief, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Intershop Communications AG, Hauptversammlung (online) 12:00 DEU: Linde, Q1-Zahlen (Call 16.00 h)

12:30 USA: Blue Apron Holdings, Q1-Zahlen

13:00 USA: Fastenal, Q1-Zahlen

13:00 USA: Moderna, Q1-Zahlen

14:00 DEU: Morphosys, Call zu den Q1-Zahlen

14:00 DEU: Homag, Hauptversammlung (online)

14:00 NLD: Philips, Hauptversammlung

14:00 USA: Kellogg, Q1-Zahlen

15:00 SWE: Hennes & Mauritz, Hauptversammlung

17:50 ITA: Enel, Q1-Zahlen

22:15 USA: News Corp, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Apontis Pharma - Angebotsfrist endet um 12.00 Uhr für Privatanleger und 16.00 Uhr für institutionelle Anleger DEU: Würth, Bilanz-Pk, Künzelsau

ESP: CaixaBank, Q1-Zahlen

FIN: Outokumpu, Q1-Zahlen

FRA: Legrand, Q1-Zahlen

ITA: Banca Montei dei Paschi di Siena, Q1-Zahlen

JPN: Nintendo, Jahreszahlen

NOR: Schibsted, Q1-Zahlen

USA: Dropbox, Q1-Zahlen

USA: GoPro, Q1-Zahlen

USA: American International Group, Q1-Zahlen

USA: Peloton, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 04/21

08:00 RUS: PMI Dienste 04/21

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 03/21

09:00 HUN: Industrieproduktion 03/21

10:30 GBR: PMI Dienste 04/21 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 03/21

13:00 GBR: BoE Zinsentscheid

13:00 TUR: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Lohnstückkosten Q1/21 (vorab)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Untersuchungsausschuss zum Bilanzskandal Wirecard. Als Zeuge geladen ist unter anderem ein früherer Anwalt der Wirecard AG. 09:00 DEU: Online Pk Institut für Weltwirtschaft (IfW) Kiel zum neuen Handelsindikator und den Handelsprognosen für April 2021 09:30 LUX: EuGH-Urteil zum Teilverbot von Neonicotinoid-Wirkstoffen der Firma Bayer 10:00 DEU: KfW Pressegespräch zur Lage der Kommunen ("Kommunalpanel") mit KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib. Das KfW-Kommunalpanel wird seit 2009 jährlich erstellt. 10:30 DEU: Pk Deutsches Rotes Kreuz (DRK) zu Zwischenbilanz Corona-Pandemie/Impfkampagne und ehrenamtliches Engagement mit der Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes, Hasselfeldt, und dem Generalsekretär des Deutschen Roten Kreuzes, Reuter 10:30 DEU: Online-Pk zur wirtschaftlichen Situation der Kunststofferzeuger mit dem Vorsitzenden von PlasticsEurope Deutschland, Michael Zobel 10:30 EUR: Online-Veranstaltung der eFuel Alliance zu "Green Deal Ahead - Herausforderungen und Perspektiven für eFuels" mit dem ehemaligen EU-Kommissar Günther H. Oettinger 11:00 DEU: Unternehmerforum des Zentralverbands des Deutschen Handwerks zur Zukunft des Sozialstaats und die Auswirkungen auf Handwerk und Mittelstand u.a. mit ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer, Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, DGB-Chef Reiner Hoffmann und Rainer Schlegel, Präsident des Bundessozialgerichts DEU: Petersberger Klimadialog (digital)

14.00 Begrüßung durch Bundesumweltministerin Svenja Schulze und den designierten britischen Vorsitzenden der COP26, Alok Sharma + Rede von UN-Generalsekretär António Guterres

+ Rede von Premierminister Boris Johnson

+ Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel

DEU: 12. Wohnungsbau-Tag 2021

+ 10.30 Hybrid-Pk u.a. mit Mieterbund-Präsident Siebenkotten, IG BAU-Chef Feiger, GdW-Präsident Gedaschko und BFW-Präsident Ibel + 13.00 Online "Wahlkampf-Arena Wohnen", mit Bundesbauminister Horst Seehofer (CSU), SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, Grünen-Chef Robert Habeck, dem FDP-Vorsitzenden Christian Lindner und Linken-Chefin Susanne Hennig-Wellsow 15:00 DEU: Online Veranstaltung Kompetenzzentrums Öffentliche IT (ÖFIT) zur Vorstellung des Deutschland-Index der Digitalisierung 2021 16:00 DEU: Online-Veranstaltung zur Europawoche 2021 "Transatlantische Beziehungen nach Präsident Trump: You Can't Go Home Again" 16:30 DEU: Online-Presse-Roundtable Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (DVFA). Bei der Veranstaltung soll ein Positionspapier mit einem 7-Punkte-Plan zur Stärkung des Finanzsystems vorgestellt werden. 17:00 DEU: Digitaler Wissenschaftsabend der RWTH-Aachen zur 150-Jahr-Feier der Hochschule mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, auf Englisch DEU: Fortsetzung der Verbraucherschutzministerkonferenz (VSMK) als Online-Veranstaltung BEL: Tagung der EU-Verteidigungsminister, Brüssel

GBR: Parlamentswahlen in Schottland und Wales und Lokalwahlen in England USA: S-Außenminister Antony Blinken zu Gast in der Ukraine als Zeichen der Unterstützung im Konflikt gegen Russland FREITAG, DEN 07. MAI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:55 DEU: Siltronic, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Stratec Biomedical, Q1-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Siemens, Q2-Zahlen (Call 7.30 h)

07:00 DEU: Osram, Q2-Zahlen

07:00 FRA: Credit Agricole, Q1-Zahlen

07:30 DEU: BMW, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 10.00 h) 07:30 DEU: Hensoldt AG, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Adidas, Q1-Zahlen

07:30 AUT: Raiffeisen International, Q1-Zahlen

07:30 GBR: Zeal Network, Q1-Zahlen

07:40 DEU: Jungheinrich, Q1-Zahlen (detailliert)

08:00 GBR: IAG International Airlines, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Krones, Q1-Zahlen

08:30 ESP: Amadeus IT, Q1-Zahlen

09:00 DEU: Drägerwerk, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: DMG Mori, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: CTS Eventim, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Dürr AG, Hauptversammlung (online)



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Audi, Q1-Zahlen

ITA: Buzzi Unicem, Q1-Umsatz

USA: Cigna, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 04/21

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 04/21

07:45 CHE: Seco: Arbeitsmarktdaten 04/21

08:00 DEU: Industrieproduktion 03/21

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 04/21

08:00 DEU: Handels- und Leistungsbilanz 03/21

08:45 FRA: Handelsbilanz 03/21

08:45 FRA: Industrieproduktion 03/21

09:00 ESP: Industrieproduktion 03/21

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 03/21

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 04/21

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 03/21

18:00 RUS: Verbraucherpreise 04/21

21:00 USA: Konsumentenkredite 03/21

EUR: Fitch Ratingergebnis Österreich, Frankreich

EUR: Moody's Ratingergebnis Italien, Dänemark

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Digitales Pressegespräch Commerzbank zum Konjunktur- und Marktausblick 2021 u.a. mit Chefvolkswirt Jörg Krämer MONTAG, DEN 10. MAI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hypoport, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: TAG Immobilien, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Aurubis, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Wacker Neuson, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Traton SE, Q1-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: PWO, Q1-Zahlen (detailliert)

09:00 DEU: EnBW, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: BioNTech, Q1-Zahlen

NLD: PostNL, Q1-Zahlen

NLD: Euronext, Q1-Zahlen

USA: Air Products and Chemicals, Q1-Zahlen

USA: Diebold Nixdorf, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 05/21

10:00 BGR: Einzelhandelsumsatz 03/21

11:00 GRC: Industrieproduktion 03/21

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Online-Pk 12. Nationale Maritime Konferenz 2021 unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzlerin Angela Merkel DEU: Konferenz der Parlamentspräsidenten der EU-Staaten (EU-PPK) BEL: Tagung der EU-Außenminister, Brüssel

RUS: Feiertag, Börse geschlossen

DIENSTAG, DEN 11. MAI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Swiss Life, Q1-Zahlen

07:00 DEU: K+S, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Ceconomy, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Fraport, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Nordex, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Eon, Q1-Zahlen (Call 9.00 h)

07:00 DEU: Bilfinger, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Evotec, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Aareal Bank, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q2-Zahlen

07:00 DEU: LEG Immobilien, Q1-Zahlen

07:00 DEU: 1&1 Drillisch, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Brenntag, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Medios, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Ströer, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Biotest, Q1-Zahlen und Hauptversammlung (10.0 h) 07:30 DEU: Jenoptik, Q1-Zahlen (Call 9.30 h)

07:30 DEU: Gea Group, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Dürr AG, Q1-Zahlen (Call 15.00 h)

07:30 DEU: Bechtle, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Medigene, Q1-Zahlen

07:30 DEU: United Internet, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Va-Q-Tec, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Stemmer Imaging, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 FRA: Alstom, Jahreszahlen

07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q1-Zahlen

07:55 DEU: Home24, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Singulus, Q1-Zahlen

08:00 DEU: OHB, Q1-Zahlen

08:00 DEU: PNE, Q1-Zahlen

09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen zwei ehemalige Verantwortliche des insolventen Goldhändlers PIM, Darmstadt 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: Jungheinrich, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Rheinmetall, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Berentzen, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: BayWa, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: SHW, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Takkt, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Hugo Boss, Hauptversammlung (online)

10:00 CHE: Swatch, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Koenig & Bauer AG, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Kion, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: TAG Immobilien, Hauptversammlung (online)

12:00 DEU: RIB Software, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Mensch und Maschine, Hauptversammlung (online) 14:00 DEU: Hochtief, Q1-Zahlen

17:30 DEU: Patrizia Immobilien, Q1-Zahlen

18:15 DEU: Deutsche Euroshop, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Apontis Pharma, voraussichtlich Erstnotiz

DEU: Leifheit, Q1-Zahlen (detailliert)

ITA: Mediobanca, Q3-Zahlen

ITA: Banca Generali, Q1-Zahlen

JPN: Nissan, Jahreszahlen

USA: Electronic Arts, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Verbraucherpreise 04/21

03:30 CHN: Erzeugerpreie 04/21

06:30 NLD: Verbraucherpreise 04/21

09:00 CZE: Verbraucherpreise 04/21

09:00 HUN: Verbraucherpreise 04/21

10:00 ITA: Industrieproduktion 03/21

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 05/21

22:30 USA: API-Ölbericht (Woche)

MITTWOCH, DEN 12. MAI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Zurich Insurance Group

06:45 DEU: KWS Saat, 9Monatszahlen

07:00 DEU: Allianz, Q1-Zahlen (Call 8.30 h)

07:00 DEU: Merck KGaA, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Commerzbank, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Lanxess, Q1-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q1-Zahlen

07:00 DEU: RWE, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Varta, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Bauer, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Demire Deutsche Mittelstand Real Estate, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Wohnen, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Leoni, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q1-Zahlen

07:00 DEU; Procredit Holding, Q1-Zahlen

07:00 DEU: SMA Solar, Q1-Zahlen

07:00 NLD: ABN Amro, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Bayer, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Zooplus, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Scout24, Q1-Zahlen

07:30 DEU: MVV Energie, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Aurelius, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Tele Columbus, Q1-Zahlen

07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Tui, Q2-Zahlen

07:30 DEU: MLP, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Sixt SE, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: HHLA, Q1-Zahlen

07:30 DEU: GFT Technologies, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Salzgitter, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: SGL Carbon, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Indus Holding, Q1-Zahlen

07:30 FRA: EdF, Q1-Umsatz

07:30 FIN: Ferratum Oyj, Q1-Zahlen

07:30 NLD: Aegon, Q1-Zahlen

07:30 GBR: Dialog Semiconductor, Q1-Zahlen

07:30 LUX: SAF Holland, Q1-Zahlen

07:45 NLD: Ahold Delhaize, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Westwing Group, Q1-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: DMG Mori, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Cancom, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Schaeffler, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Dr. Hönle, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Jost Werke, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Süss Microtec, Q1-Zahlen

08:00 AUT: Verbund, Q1-Zahlen

08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Q1-Zahlen

08:00 LUX: Global Fashion Group, Q1-Zahlen

08:00 GBR: National Express, Q1-Zahlen

09:00 FIN: Fortum, Q1-Zahlen (Call 11.00 h)

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: K+S, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Rational, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: SAP, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: BMW, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Pfeiffer Vacuum, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Nemetschek, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Wacker Chemie, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Adidas, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: Klöckner & Co, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: q.beyond, Hauptversammlung (online)

18:30 ITA: Pirelli, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Wienerberger, Q1-Zahlen

DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q1-Zahlen

DEU: Creditshelf, Q1-Zahlen

ESP: Iberdrola, Q1-Zahlen

ITA: Tod's, Q1-Zahlen

ITA: De Longhi, Q1-Zahlen

JPN: Toyota Motor, Jahreszahlen

USA: Sonos, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Industrieproduktion 03/21

08:00 GBR: Handelsbilanz 03/21

08:00 DEU: Verbraucherpreise 04/21 (endgültig)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 04/21 (endgültig)

09:30 SWE: Verbraucherpreise 04/21

11:00 EUR: Industrieproduktion 03/21

11:00 GRC: Verbraucherpreise 04/21

12:00 PRT: Verbraucherpreise 04/21 (endgültig)

14:30 USA: Verbraucherpreise 04/21

14:30 USA: Realeinkommen 04/21

15:00 RUS: Handelsbilanz 03/21

SONSTIGE TERMINE

11:00 LUX: Urteil des Europäischen Gerichts zur Frage, ob Engie wegen unzulässiger Steuervorteile in Luxemburg 120 Millionen Euro nachzahlen muss HINWEIS

SWE: Verkürzter Börsenhandel (bis 13.00 h)

DONNERSTAG, DEN 13. MAI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 ESP: Telefonica, Q1-Zahlen

08:00 GBR: BT Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: Burberry, Jahreszahlen

22:05 USA: Walt Disney, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: 3i Group, Jahreszahlen

PRT: EDP Renovaveis, Q1-Zahlen

PRT: EDP, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht 05/21 01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 03/21

06:30 JPN: Insolvenzen 04/21

08:00 ROU: Verbraucherpreise 04/21

09:00 SVK: Verbraucherpreise 04/21

14:30 USA: Erzeugerpreise 04/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

HINWEIS

D: Feiertag "Christi Himmelfahrt", Börse geöffnet CHE / DNK / FIN / NOR / SWE / SGP: Feiertag, Börsen geschlossen FREITAG, DEN 14. MAI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Knorr Bremse, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Encavis, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 04/21

11:00 DEU: windeln.de, Hauptversammlung (online)

12:00 DEU: Borussia Dortmund, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: BayernLB, Q1-Zahlen

DEU: Telefonica Deutschland, Investoren- und Analystentreffen ESP: ACS, Q1-Zahlen

GBR: Sage Group, Halbjahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Verbraucherpreise 04/21

09:00 ESP: Verbraucherpreise 04/21 (endgültig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 04/21 (endgültig)

10:00 POL: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 22.04.21

14:00 CYP: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: Im- und Exportpreise 04/21

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz b04/21

15:15 USA: Industrieproduktion 04/21

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 04/21

16:00 USA: Lagerbestände 03/21

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 05/21 (1. Veröffentlichung) EUR: S&P Ratingergebnis Niederlande, Island

EUR: Moody's Ratingergebnis Lettland

EUR: Fitch Ratingergebnis Portugal

MONTAG, DEN 17. MAI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

IRL: Ryanair, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 04/21

04:00 CHN: Industrieproduktion 04/21

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 04/21

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 04/21 (vorab)

10:00 ITA: Verbraucherpreise 04/21 (endgültig)

14:30 USA: Empire State Index 05/21

16:00 USA: NAHB-Index 05/21

19:00 RUS: BIP Q1/21 (vorab)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Voraussichtlich dritte Verhandlungsrunde zwischen Deutscher Bahn und GDL 09:30 DEU: Beginn Prozess im "Cum-Ex"-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank 15:00 BEL: Tagung der Eurogruppe

04:00 TUR: Coronavirus: Harter Lockdown endet in der Türkei DIENSTAG, DEN 18. MAI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 ITA: Assicurazioni Generali, Q1-Zahlen (Call 12.00 h) 08:00 GBR: Imperial Brands, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Vodafone Group, Jahreszahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 09:30 DEU: ad pepper media, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: ElringKlinger, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Hensoldt AG, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Washtec, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Commerzbank, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: Aareal Bank, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Aurelius, Hauptversammlung (online)

13:00 USA: Walmart, Q1-Zahlen

14:00 DEU: Bet-at-Home.com, Hauptversammlung (online)

19:00 USA: Online-Version der Entwicklerkonferenz Google I/O, Mountain View TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Dermapharm Holding, Q1-Zahlen

FRA: Engie, Q1-Zahlen

GBR: Aston Martin, Q1-Zahlen

LUX: Gand City Properties, Q1-Zahlen

USA: Macy's, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 03/21

08:00 ROU: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

09:00 SVK: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

09:00 HUN: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

09:30 NLD: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

10:00 BGR: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Handelsbilanz 03/21

14:30 USA: Baugenehmigungen und -beginne 04/21

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Kartellsenat des BGH überprüft "enge" Bestpreisklausel von Booking.com 10:00 DEU: Jahreskonferenz "Brücken bauen mit Wasserstoff" 15:00 DEU: Bundesgerichtshof verkündet Urteil zur Miesbacher Sparkassenaffäre, Karlsruhe MITTWOCH, DEN 19. MAI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Julius Bär, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Vossloh, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Zalando, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Lanxess, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Deutsche Börse, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Init, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: PSI, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: PNE WIND, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: New Work, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Uniper, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Salzgitter, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Aixtron, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Deutsche Real Estate, Hauptversammlung (online) 10:15 DEU: Otto Group, Bilanz-Pk (online)

11:00 DEU: Webasto, Bilanz-Pk (online)

11:00 DEU: Compugroup Medical, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: VDMA, Jahres-Pk (online)

12:00 DEU: Eon, Hauptversammlung (online)

12:00 DEU: Leoni, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Morphosys, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: PWO, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: ADVA Optical, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Auto1 Group, Q1-Zahlen

DEU: Porsche SE, Q1-Zahlen

ITA: Telecom Italia, Q1-Zahlen

LUX: Corestate Capital, Q1-Zahlen

USA: Analog Devices, Hauptversammlung

USA: Target, Q1-Zahlen

USA: Cisco Systems, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Verbraucherpreise 04/21

08:00 GBR: Erzeugerpreise 04/21

08:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 04/21

11:00 EUR: Verbraucherpreise 04/21 (endgültig)

18:00 RUS: Industrieproduktion 04/21

20:00 USA: Fed Sitzungsprotokoll 28.04.21

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Online: Forschungsgipfel 2021 - Was braucht es für ein zukunftsfähiges Innovationssystem in Deutschland? 10:00 DEU: Zweite Tarifrunde für die Beschäftigten der Edelmetallindustrie im Südwesten, Pforzheim DEU: Online-Wirtschaftsministerkonferenz, Düsseldorf

