TAGESVORSCHAU: Termine am 06. Mai 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 06. Mai:

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 FRA: Societe Generale, Q1-Zahlen

06:45 DEU: Evonik, Q1-Zahlen

07:00 AUT: S&T, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Fresenius, Q1-Zahlen

07:00 DEU: FMC, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Zalando, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 9.00 h) 07:00 DEU: Rhön-Klinikum, Q1-Zahlen

07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Thales, Q1-Zahlen

07:00 FRA: EssilorLuxottica, Q1-Umsatz

07:00 NLD: ING Groep, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Shop Apotheke, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 LUX: ArcelorMittal, Q1-Zahlen

07:00 ITA: UniCredit, Q1-Zahlen

07:15 FRA: Air France-KLM, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Volkswagen, Q1-Zahlen (Call 9.00 h)

07:30 DEU: Rheinmetall, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Uniper, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 10.30 h) 07:30 DEU: BayWa, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Talanx, Q1-Zahlen und Hauptversammlung (online) 11.00 h 07:30 DEU: Edag Engineering Group, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Compugroup Medical, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Dic Asset, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Henkel, Q1 Umsatz (detailliert) (Call 9.00 h) 07:30 DEU: Munich Re, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 9.00 h) 07:30 DEU: Deutz, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 9.00 h) 07:30 DEU: New Work, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Elmos Semiconductor, Q1-Zahlen

07:30 DEU: ElringKlinger, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 13.00 h) 08:00 DEU: Verbio, Q3-Zahlen (detailliert)

08:00 GBR: Next, Q1 Umsatz

08:00 LUX: RTL, Q1-Umsatz

08:30 DEU: Continental, Q1-Zahlen (detailliert)

09:00 DEU: VDMA Auftragseingang 03/21 und Q1/21

09:00 DEU: Jost Werke, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: A.S. Creation Tapeten, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Deutsche Post, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Alstria Office Reit AG, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: HeidelbergCement, Hauptversammlung (online) 10:30 DEU: Hochtief, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Intershop Communications AG, Hauptversammlung (online) 12:00 DEU: Linde, Q1-Zahlen (Call 16.00 h)

12:30 USA: Blue Apron Holdings, Q1-Zahlen

13:00 USA: Fastenal, Q1-Zahlen

13:00 USA: Moderna, Q1-Zahlen

14:00 DEU: Morphosys, Call zu den Q1-Zahlen

14:00 DEU: Homag, Hauptversammlung (online)

14:00 NLD: Philips, Hauptversammlung

14:00 USA: Kellogg, Q1-Zahlen

15:00 SWE: Hennes & Mauritz, Hauptversammlung

17:50 ITA: Enel, Q1-Zahlen

22:15 USA: News Corp, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Apontis Pharma - Angebotsfrist endet um 12.00 Uhr für Privatanleger und 16.00 Uhr für institutionelle Anleger DEU: Würth, Bilanz-Pk, Künzelsau

ESP: CaixaBank, Q1-Zahlen

FIN: Outokumpu, Q1-Zahlen

FRA: Legrand, Q1-Zahlen

ITA: Banca Montei dei Paschi di Siena, Q1-Zahlen

JPN: Nintendo, Jahreszahlen

NOR: Schibsted, Q1-Zahlen

USA: Dropbox, Q1-Zahlen

USA: GoPro, Q1-Zahlen

USA: American International Group, Q1-Zahlen

USA: Peloton, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 04/21

08:00 RUS: PMI Dienste 04/21

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 03/21

09:00 HUN: Industrieproduktion 03/21

10:30 GBR: PMI Dienste 04/21 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 03/21

13:00 GBR: BoE Zinsentscheid

13:00 TUR: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Lohnstückkosten Q1/21 (vorab)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Untersuchungsausschuss zum Bilanzskandal Wirecard. Als Zeuge geladen ist unter anderem ein früherer Anwalt der Wirecard AG. 09:00 DEU: Online Pk Institut für Weltwirtschaft (IfW) Kiel zum neuen Handelsindikator und den Handelsprognosen für April 2021 09:30 LUX: EuGH-Urteil zum Teilverbot von Neonicotinoid-Wirkstoffen der Firma Bayer 10:00 DEU: KfW Pressegespräch zur Lage der Kommunen ("Kommunalpanel") mit KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib. Das KfW-Kommunalpanel wird seit 2009 jährlich erstellt. 10:30 DEU: Pk Deutsches Rotes Kreuz (DRK) zu Zwischenbilanz Corona-Pandemie/Impfkampagne und ehrenamtliches Engagement mit der Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes, Hasselfeldt, und dem Generalsekretär des Deutschen Roten Kreuzes, Reuter 10:30 DEU: Online-Pk zur wirtschaftlichen Situation der Kunststofferzeuger mit dem Vorsitzenden von PlasticsEurope Deutschland, Michael Zobel 10:30 EUR: Online-Veranstaltung der eFuel Alliance zu "Green Deal Ahead - Herausforderungen und Perspektiven für eFuels" mit dem ehemaligen EU-Kommissar Günther H. Oettinger 11:00 DEU: Unternehmerforum des Zentralverbands des Deutschen Handwerks zur Zukunft des Sozialstaats und die Auswirkungen auf Handwerk und Mittelstand u.a. mit ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer, Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, DGB-Chef Reiner Hoffmann und Rainer Schlegel, Präsident des Bundessozialgerichts DEU: Petersberger Klimadialog (digital)

14.00 Begrüßung durch Bundesumweltministerin Svenja Schulze und den designierten britischen Vorsitzenden der COP26, Alok Sharma + Rede von UN-Generalsekretär António Guterres

+ Rede von Premierminister Boris Johnson

+ Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel

DEU: 12. Wohnungsbau-Tag 2021

+ 10.30 Hybrid-Pk u.a. mit Mieterbund-Präsident Siebenkotten, IG BAU-Chef Feiger, GdW-Präsident Gedaschko und BFW-Präsident Ibel + 13.00 Online "Wahlkampf-Arena Wohnen", mit Bundesbauminister Horst Seehofer (CSU), SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, Grünen-Chef Robert Habeck, dem FDP-Vorsitzenden Christian Lindner und Linken-Chefin Susanne Hennig-Wellsow 15:00 DEU: Online Veranstaltung Kompetenzzentrums Öffentliche IT (ÖFIT) zur Vorstellung des Deutschland-Index der Digitalisierung 2021 16:00 DEU: Online-Veranstaltung zur Europawoche 2021 "Transatlantische Beziehungen nach Präsident Trump: You Can't Go Home Again" 16:30 DEU: Online-Presse-Roundtable Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (DVFA). Bei der Veranstaltung soll ein Positionspapier mit einem 7-Punkte-Plan zur Stärkung des Finanzsystems vorgestellt werden. 17:00 DEU: Digitaler Wissenschaftsabend der RWTH-Aachen zur 150-Jahr-Feier der Hochschule mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, auf Englisch DEU: Fortsetzung der Verbraucherschutzministerkonferenz (VSMK) als Online-Veranstaltung BEL: Tagung der EU-Verteidigungsminister, Brüssel

GBR: Parlamentswahlen in Schottland und Wales und Lokalwahlen in England USA: US-Außenminister Antony Blinken zu Gast in der Ukraine als Zeichen der Unterstützung im Konflikt gegen Russland °

