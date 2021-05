The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.05.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.05.2021ISIN NameDE000A3H2317 DEUTSCHE POST AG NEUE NADE000NRW0GR7 LAND NRW SCH.R.1355 VARUS369550BE71 GENL DYNAMICS 18/21US369550BF47 GENL DYNAMICS 18/21 FLRDE0009078337 DZ BK CAP.FDG I 03/UND.DE000NLB2U63 NORDLB GELDM.FRN 14/18DE000A2G8WL0 PROCREDIT HOLDING 18/21DE000A12UFM2 IKB DT.IND.BK.MTN 15/21US20453KAC99 BBVA USA 18/21 MTNXS0414590009 NSW TREASURY 09/39 MTNXS1392159825 SBAB BK 16/21 MTN