München (ots) - Die Pandemie hat der Reisebranche in den vergangenen Monaten stark zugesetzt - doch nun kündigt sich Erholung an. So planen Drei Viertel der Deutschen in den nächsten sechs Monaten zu verreisen. Das zeigen die Ergebnisse des Reise-Trendbarometers Q2 2021 von Criteo. Das Technologieunternehmen für vertrauensvolles und effektives Advertising analysiert einmal im Quartal die Website-Besuche von 815 Anbietern aus dem Bereich Reise und Touristik und befragt 1.222 Deutsche bevölkerungsrepräsentativ zu ihren Reiseplänen für die kommenden Monate.Nur 50 Prozent haben Angst sich anzusteckenNur die Hälfte der Deutschen hat demnach aktuell die Sorge, sich bei der nächsten Reise mit dem Coronavirus anzustecken. So ist es auch nicht verwunderlich, dass 26 Prozent der Bundesbürger innerhalb des kommenden Monats einen Trip zu Familie und Freunden planen. 60 Prozent wollen dabei dem eigenen Zuhause bis zu vier Nächte fernbleiben. Kurzaufenthalte sind aktuell im Trend.Fast die Hälfte der Deutschen möchte zum Urlaubsziel fliegenObwohl das Einhalten von Abstandsregeln kaum möglich ist, wollen 46 Prozent der Befragten per Flugzeug zu ihrem nächsten Urlaubsort. 39 Prozent reisen mit dem eigenen Auto und 29 Prozent planen mit der Bahn zu fahren. Ein Mietwagen oder Carsharing kommen für 21 Prozent in Frage (Mehrfachnennungen möglich).Die Nachfrage nach Ferienwohnungen geht wieder zurückWährend im vergangenen Sommer viele Reisende eine Ferienwohnung als Unterkunft bevorzugten, möchten 61 Prozent der Menschen bei ihrem nächsten Urlaub im Hotel übernachten. Nur noch 25 Prozent planen den Aufenthalt in einem Appartement. 36 Prozent geben an, ihren Trip in einer individuellen Unterkunft - das kann zum Beispiel im Haus der besuchten Familie sein - verbringen zu wollen.Sechs von zehn reisen für Familie und FreundeNach den Monaten des Social Distancing reisen 58 Prozent, um Familie und Freunde wieder zu treffen. 55 Prozent wünschen sich Erholung und 40 Prozent kulturelle Aktivitäten. 27 Prozent planen zudem, sportliche Betätigung mit dem Urlaub zu verbinden. Dort arbeiten, wo andere Urlaub machen, wollen nur 6 Prozent.Top-Ziele für 2021 sind: Kroatien, Griechenland, ItalienDer Trend, im eigenen Land Urlaub zu machen, wird auch in den kommenden zwölf Monaten anhalten. 58 Prozent der Befragten wollen in Deutschland bleiben. 67 Prozent fassen zudem eine Auslandsreise ins Auge, vor allem in die Sonne. Die Top-Ziele für 2021 sind: Kroatien (76 %), Griechenland (59 %), Italien (38 %), Spanien (32 %) und Frankreich (26 %). Dabei sind jüngere Menschen etwas unternehmungslustiger als ältere.Studien-SteckbriefDer Travel Data Report von Criteo zeigt einmal im Quartal die Kundenwünsche und Buchungstrends in der Reise- und Touristikbranche auf. Dazu analysiert Criteo die Website-Aktivitäten bei 815 Anbietern aus diesem Segment in über 20 Ländern und mit 1,6 Mrd. jährlichen Buchungen. Außerdem befragt Criteo 11.161 Menschen, um ein bevölkerungsrepräsentatives Bild ihrer Reise- und Urlaubspläne zu erhalten (Deutschland 1.222, Australien 1.230, Frankreich 1.232, Italien 1.214, Japan 1.200, Südkorea 1.238, Spanien 1.205, Großbritannien 1.258 und USA 1.362).Über CriteoCriteo (NASDAQ: CRTO) bietet Marketern weltweit Technologien und Lösungen für vertrauensvolles und effektives Advertising. 2.500 Criteo Mitarbeiter arbeiten mit über 20.000 Kunden und tausenden Publishern weltweit an einem effektiven Advertising über alle Kanäle hinweg. Dafür verbindet Criteo fortschrittliches Machine Learning mit einzigartigen Datensets. Criteo bietet Unternehmen aller Größen die nötige Technologie, um ihre Kunden besser zu kennen und zu bedienen.