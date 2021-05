Nach der starken DAX-Erholung vom Vortag nehmen die Anleger am Donnerstag eine abwartende Haltung ein. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung etwas tiefer auf 15.150 Punkte. Dem Rutsch auf 14.845 Punkte am Dienstag folgte zur Wochenmitte die prompte Rückkehr deutlich über 15.000 Punkte."Der DAX ist zurück in seiner Handelsspanne aus dem April", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Für diejenigen, die in die Abwärtsbewegung hinein ...

