DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Der Gesundheitskonzern Fresenius hat nach einem von der Corona-Krise geprägten soliden Auftaktquartal seine Prognose für das Gesamtjahr 2021 bekräftigt. Im Gesamtjahr 2021 erwartet die Fresenius SE & Co KGaA angesichts der anhaltenden coronabedingten Belastungen unverändert mindestens eine in etwa stabile Entwicklung beim währungs- und um Sondereinflüsse bereinigten Nettogewinn sowie einen währungsbereinigten Anstieg des Konzernumsatzes im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Fresenius geht zudem weiterhin davon aus, dass das währungsbereinigte Konzernergebnis ohne Berücksichtigung der Ergebnisbeiträge von Fresenius Medical Care im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich wachsen wird. Das Unternehmen gab für das erste Quartal folgende Eckdaten bekannt (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q21 ggVj 1Q21 ggVj 1Q20 Umsatz 8.984 -2% 8.910 -2% 9.135 EBIT* 1.006 -11% 987 -12% 1.125 Ergebnis nach Steuern/Dritten* 435 -6% 411 -12% 465 Ergebnis je Aktie* 0,78 -6% 0,74 -11% 0,83 * vor Sondereinflüssen

AUSBLICK UNTERNEHMEN

LINDE (12.00 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (Angaben in Millionen US-Dollar, Ausnahme Ergebnis je Aktie in US-Dollar, Bilanzierung nach US-GAAP):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q21 ggVj Zahl 1Q20 Umsatz 7.038 +4% 11 6.739 Operativer Gewinn 1.544 +14% 8 1.352 Ergebnis nach Steuern 1.195 +18% 5 1.009 Ergebnis je Aktie verwässert 2,26 +20% 15 1,89

MUNICH RE (7.30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS). PROG PROG PROG

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q21 ggVj Zahl 1Q20 Bruttoprämien 14.859 +4% 3 14.284 Anlageergebnis 1.723 -10% 4 1.920 Operatives Ergebnis 750 +89% 4 397

VW (7.30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS)

1. QUARTAL 1Q21 ggVj Zahl 1Q20 Umsatz 61.775 +12% 7 55.054 Operatives Ergebnis 4.570 +406% 7 904 Operatives Ergebnis* 4.882 +440% 3 904 Ergebnis vor Steuern 5.146 +655% 4 682 Ergebnis nach Steuern/Dritten 3.711 +816% 3 405 Ergebnis je Vorzugsaktie 7,13 +749% 5 0,84 Operatives Ergebnis Sparten: Volkswagen PKW 885 +84% 4 481 Audi 1.458 -- 4 15 Porsche 1.327 +151% 4 529 Skoda 323 +5% 4 307 SEAT -12 -- 4 -48 Volkswagen Nutzfahrzeuge 56 +300% 4 14 MAN Nutzfahrzeuge k.A. -- -- -83 Finanzdienstleistungen 728 +11% 4 654 Scania 343 +22% 3 282 * vor Sondereinflüssen

Weitere Termine:

07:00 DE/Zalando SE, ausführliches Ergebnis 1Q (09:00 Presse-

Telefonkonferenz; 09:30 Analysten-Telefonkonferenz)

07:00 DE/Rhön-Klinikum AG, Ergebnis 1Q, Bad Neustadt/Saale

07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 1Q, Amsterdam

07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 1Q

07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 1Q

07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 1Q

07:00 AT/S&T AG, Ergebnis 1Q

07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Umsatz 1Q

07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, ausführlicher Umsatz 1Q

(09:00 Analysten-Telefonkonferenz;

10:30 Presse-Telefonkonferenz)

07:30 DE/Uniper SE, ausführliches Ergebnis 1Q

(10:30 Telefonkonferenz)

07:30 DE/Rheinmetall AG, ausführliches Ergebnis 1Q

07:30 DE/Deutz AG, ausführliches Ergebnis 1Q

(09:00 Telefonkonferenz)

07:30 DE/Dic Asset AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Edag Engineering Group AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 1Q (11:00 Online-HV)

07:35 DE/New Work SE, Ergebnis 1Q

07:40 DE/Elringklinger AG, ausführliches Ergebnis 1Q

(14:00 Telefonkonferenz)

07:40 DE/Elmos Semiconductor SE, ausführliches Ergebnis 1Q

07:45 DE/Baywa AG, Ergebnis 1Q

07:55 DE/Compugroup Medical SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q

08:00 LU/RTL Group SA, Umsatz 1Q

08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 9 Monate

08:30 DE/Continental AG, ausführliches Ergebnis 1Q

(15:00 Telefonkonferenz für Analysten)

09:00 DE/Jost Werke AG, Online-HV

09:00 JP/Nintendo Co Ltd, Jahresergebnis

10:00 DE/Deutsche Post AG, Online-HV

10:00 DE/Heidelbergcement AG, Online-HV

10:00 DE/Alstria Office Reit-AG, Online-HV

10:30 DE/Hochtief AG, Online-HV

12:30 US/Blue Apron Holdings Inc, Ergebnis 1Q

13:00 US/Moderna Inc, Ergebnis 1Q

17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 1Q

22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 3Q

Im Laufe des Tages:

- IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 1Q

- DE/Apontis Pharma AG, Ende der Zeichungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis)

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1Q

- DE/Instone Real Estate Group AG, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Allianz 9,60 EUR Hannover Rück 4,50 EUR Puma 0,16 EUR Symrise 0,97 EUR BP 0,0525 GBP Reckitt Benckiser 1,016 GBP

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Auftragseingang März saisonbereinigt PROGNOSE: +1,7% gg Vm zuvor: +1,2% gg Vm - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 60,1 1. Veröff.: 60,1 zuvor: 56,3 - EU 11:00 Einzelhandelsumsatz März Eurozone PROGNOSE: +1,6% gg Vm zuvor: +3,0% gg Vm - GB 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Geldpolitischer Bericht Bank Rate PROGNOSE: 0,10% zuvor: 0,10% Kaufprogramm PROGNOSE: 895 Mrd GBP zuvor: 895 Mrd GBP - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 527.000 zuvor: 553.000 14:30 Produktivität ex Agrar 1Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +4,5% gg Vq 4. Quartal: -4,2% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: -1,0% gg Vq 4. Quartal: +6,0% gg Vq

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 15.172,00 0,01 S&P-500-Indikation 4.168,50 0,08 Nasdaq-100-Indikation 13.503,50 0,05 Nikkei-225 29.342,57 1,84 Schanghai-Composite 3.444,38 -0,07 +/- Ticks Bund -Future 170,57 -2 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 15.170,78 2,12 DAX-Future 15.171,00 1,71 XDAX 15.163,55 1,70 MDAX 32.536,74 1,54 TecDAX 3.435,84 1,24 EuroStoxx50 4.002,79 1,99 Stoxx50 3.418,10 1,79 Dow-Jones 34.230,34 0,29 S&P-500-Index 4.167,59 0,07 Nasdaq-Comp. 13.582,43 -0,37 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 170,59% -1

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer wenig veränderten Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler am Donnerstag. Während die abnehmenden Corona-Infektionszahlen die Konjunktur-Erwartungen stützen, bleiben auch die Spannungen um die aggressive chinesische Außenpolitik ein Damoklesschwert über den Märkten. "Deutschland ist stark China-lastig, China der größte Handelspartner", so ein Händler. Vom Umfeld kommen ansonsten aber keine stärkeren Impulse. Zunächst warte der Markt darauf, ob die Tapering-Diskussion nach dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag an Dynamik zunehme oder abflaue. Am Mittag steht zudem die Sitzung der Bank of England auf der Agenda, am Morgen der deutsche Auftragseingang. Daneben gibt es eine Flut an Unternehmenszahlen.

Rückblick: Nach dem Abverkauf vom Vortag ist es am Mittwoch an den europäischen Aktienmärkten wieder kräftig nach oben gegangen. Der Präsident der Federal Reserve Bank of Chicago, Charles Evans, sagte dass er trotz verbesserter Aussichten für die Wirtschaft noch nicht die Zeit gekommen sieht, die aggressive Stimulierung zurückzufahren. Dies stimulierte die Investoren zu Käufen an den Aktienmärkten. Als "grob im erwarteten Rahmen" wurden die Zahlen von Axa (+0,3%) gewertet. Für Moeller-Maersk ging es nach der Ankündigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms über 5 Milliarden Dollar um knapp 7 Prozent nach oben.

DAX/MDAX/TECDAX

