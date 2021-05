DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Der Gesundheitskonzern Fresenius hat nach einem von der Corona-Krise geprägten soliden Auftaktquartal seine Prognose für das Gesamtjahr 2021 bekräftigt. Im Gesamtjahr 2021 erwartet die Fresenius SE & Co KGaA angesichts der anhaltenden coronabedingten Belastungen unverändert mindestens eine in etwa stabile Entwicklung beim währungs- und um Sondereinflüsse bereinigten Nettogewinn sowie einen währungsbereinigten Anstieg des Konzernumsatzes im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Fresenius geht zudem weiterhin davon aus, dass das währungsbereinigte Konzernergebnis ohne Berücksichtigung der Ergebnisbeiträge von Fresenius Medical Care im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich wachsen wird. Das Unternehmen gab für das erste Quartal folgende Eckdaten bekannt (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q21 ggVj 1Q21 ggVj 1Q20 Umsatz 8.984 -2% 8.910 -2% 9.135 EBIT* 1.006 -11% 987 -12% 1.125 Ergebnis nach Steuern/Dritten* 435 -6% 411 -12% 465 Ergebnis je Aktie* 0,78 -6% 0,74 -11% 0,83 * vor Sondereinflüssen

AUSBLICK UNTERNEHMEN

LINDE (12.00 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (Angaben in Millionen US-Dollar, Ausnahme Ergebnis je Aktie in US-Dollar, Bilanzierung nach US-GAAP):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q21 ggVj Zahl 1Q20 Umsatz 7.038 +4% 11 6.739 Operativer Gewinn 1.544 +14% 8 1.352 Ergebnis nach Steuern 1.195 +18% 5 1.009 Ergebnis je Aktie verwässert 2,26 +20% 15 1,89

MUNICH RE (7.30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS). PROG PROG PROG

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q21 ggVj Zahl 1Q20 Bruttoprämien 14.859 +4% 3 14.284 Anlageergebnis 1.723 -10% 4 1.920 Operatives Ergebnis 750 +89% 4 397

VW (7.30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS)

1. QUARTAL 1Q21 ggVj Zahl 1Q20 Umsatz 61.775 +12% 7 55.054 Operatives Ergebnis 4.570 +406% 7 904 Operatives Ergebnis* 4.882 +440% 3 904 Ergebnis vor Steuern 5.146 +655% 4 682 Ergebnis nach Steuern/Dritten 3.711 +816% 3 405 Ergebnis je Vorzugsaktie 7,13 +749% 5 0,84 Operatives Ergebnis Sparten: Volkswagen PKW 885 +84% 4 481 Audi 1.458 -- 4 15 Porsche 1.327 +151% 4 529 Skoda 323 +5% 4 307 SEAT -12 -- 4 -48 Volkswagen Nutzfahrzeuge 56 +300% 4 14 MAN Nutzfahrzeuge k.A. -- -- -83 Finanzdienstleistungen 728 +11% 4 654 Scania 343 +22% 3 282 * vor Sondereinflüssen

Weitere Termine:

07:00 DE/Zalando SE, ausführliches Ergebnis 1Q (09:00 Presse-

Telefonkonferenz; 09:30 Analysten-Telefonkonferenz)

07:00 DE/Rhön-Klinikum AG, Ergebnis 1Q, Bad Neustadt/Saale

07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 1Q, Amsterdam

07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 1Q

07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 1Q

07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 1Q

07:00 AT/S&T AG, Ergebnis 1Q

07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Umsatz 1Q

07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, ausführlicher Umsatz 1Q

(09:00 Analysten-Telefonkonferenz;

10:30 Presse-Telefonkonferenz)

07:30 DE/Uniper SE, ausführliches Ergebnis 1Q

(10:30 Telefonkonferenz)

07:30 DE/Rheinmetall AG, ausführliches Ergebnis 1Q

07:30 DE/Deutz AG, ausführliches Ergebnis 1Q

(09:00 Telefonkonferenz)

07:30 DE/Dic Asset AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Edag Engineering Group AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 1Q (11:00 Online-HV)

07:35 DE/New Work SE, Ergebnis 1Q

07:40 DE/Elringklinger AG, ausführliches Ergebnis 1Q

(14:00 Telefonkonferenz)

07:40 DE/Elmos Semiconductor SE, ausführliches Ergebnis 1Q

07:45 DE/Baywa AG, Ergebnis 1Q

07:55 DE/Compugroup Medical SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q

08:00 LU/RTL Group SA, Umsatz 1Q

08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 9 Monate

08:30 DE/Continental AG, ausführliches Ergebnis 1Q

(15:00 Telefonkonferenz für Analysten)

09:00 DE/Jost Werke AG, Online-HV

09:00 JP/Nintendo Co Ltd, Jahresergebnis

10:00 DE/Deutsche Post AG, Online-HV

10:00 DE/Heidelbergcement AG, Online-HV

10:00 DE/Alstria Office Reit-AG, Online-HV

10:30 DE/Hochtief AG, Online-HV

12:30 US/Blue Apron Holdings Inc, Ergebnis 1Q

13:00 US/Moderna Inc, Ergebnis 1Q

17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 1Q

22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 3Q

Im Laufe des Tages:

- IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 1Q

- DE/Apontis Pharma AG, Ende der Zeichungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis)

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1Q

- DE/Instone Real Estate Group AG, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Allianz 9,60 EUR Hannover Rück 4,50 EUR Puma 0,16 EUR Symrise 0,97 EUR BP 0,0525 GBP Reckitt Benckiser 1,016 GBP

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Auftragseingang März saisonbereinigt PROGNOSE: +1,7% gg Vm zuvor: +1,2% gg Vm - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 60,1 1. Veröff.: 60,1 zuvor: 56,3 - EU 11:00 Einzelhandelsumsatz März Eurozone PROGNOSE: +1,6% gg Vm zuvor: +3,0% gg Vm - GB 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Geldpolitischer Bericht Bank Rate PROGNOSE: 0,10% zuvor: 0,10% Kaufprogramm PROGNOSE: 895 Mrd GBP zuvor: 895 Mrd GBP - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 527.000 zuvor: 553.000 14:30 Produktivität ex Agrar 1Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +4,5% gg Vq 4. Quartal: -4,2% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: -1,0% gg Vq 4. Quartal: +6,0% gg Vq

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 15.172,00 0,01 S&P-500-Indikation 4.168,50 0,08 Nasdaq-100-Indikation 13.503,50 0,05 Nikkei-225 29.342,57 1,84 Schanghai-Composite 3.444,38 -0,07 +/- Ticks Bund -Future 170,57 -2 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 15.170,78 2,12 DAX-Future 15.171,00 1,71 XDAX 15.163,55 1,70 MDAX 32.536,74 1,54 TecDAX 3.435,84 1,24 EuroStoxx50 4.002,79 1,99 Stoxx50 3.418,10 1,79 Dow-Jones 34.230,34 0,29 S&P-500-Index 4.167,59 0,07 Nasdaq-Comp. 13.582,43 -0,37 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 170,59% -1

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer wenig veränderten Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler am Donnerstag. Während die abnehmenden Corona-Infektionszahlen die Konjunktur-Erwartungen stützen, bleiben auch die Spannungen um die aggressive chinesische Außenpolitik ein Damoklesschwert über den Märkten. "Deutschland ist stark China-lastig, China der größte Handelspartner", so ein Händler. Vom Umfeld kommen ansonsten aber keine stärkeren Impulse. Zunächst warte der Markt darauf, ob die Tapering-Diskussion nach dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag an Dynamik zunehme oder abflaue. Am Mittag steht zudem die Sitzung der Bank of England auf der Agenda, am Morgen der deutsche Auftragseingang. Daneben gibt es eine Flut an Unternehmenszahlen.

Rückblick: Nach dem Abverkauf vom Vortag ist es am Mittwoch an den europäischen Aktienmärkten wieder kräftig nach oben gegangen. Der Präsident der Federal Reserve Bank of Chicago, Charles Evans, sagte dass er trotz verbesserter Aussichten für die Wirtschaft noch nicht die Zeit gekommen sieht, die aggressive Stimulierung zurückzufahren. Dies stimulierte die Investoren zu Käufen an den Aktienmärkten. Als "grob im erwarteten Rahmen" wurden die Zahlen von Axa (+0,3%) gewertet. Für Moeller-Maersk ging es nach der Ankündigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms über 5 Milliarden Dollar um knapp 7 Prozent nach oben.

DAX/MDAX/TECDAX

Kräftige Gewinne - Der Siegeszug der Deutschen Post (+4,6%) setzte sich nach Aussage der Analysten der LBBW im ersten Quartal mit Verweis auf die abermals angehobene Prognose fort. Gut kam auch der Ausblick von Merck KGaA (+1,7%) an. Nach uneinheitlichen Zahlen ging es für Siemens Energy 1,7 Prozent nach oben. Hugo Boss legten kräftig um 5,2 Prozent zu. "Die Zahlen liegen deutlich über den Erwartungen", merkte ein Marktteilnehmer an. Für die Aktie von Daimler ging es um 0,4 Prozent nach unten, nachdem Nissan Motor sich von seinem kompletten Anteil an Daimler getrennt hat. Delivery Hero fielen um 4,2 Prozent. Das koreanische Partnerunternehmen Woowa Brothers hat 9,8 Millionen Aktien verkauft.

XETRA-NACHBÖRSE

Zalando hatte die Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2021 angehoben und einen Aktienrückkauf angekündigt. Die Titel wurden 3,7 Prozent fester gestellt. K+S wurden bei hohen Umsätzen 1,6 Prozent fester getaxt. Der Konzern hatte bereits vor einiger Zeit den Verkauf seiner amerikanischen Salzaktivitäten angekündigt. Nun habe das Unternehmen grünes Licht durch die Behörden in den USA erhalten, erläuterte ein Händler die Käufe bei K+S. Auch Auto1 wurden gekauft. Die Aktie wurde mit Wirkung zum Montag in den SDAX aufgenommen, dafür mussten Grenke weichen. Auto1 wurden 0,5 Prozent höher gestellt, Grenke bewegten sich dagegen fast nicht. Morphosys wurden trotz des Geschäftsausweises am Abend praktisch nicht gehandelt.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Der Dow kletterte auf Allzeithoch, die Nasdaq gab nach. Hatte am Vortag Finanzministerin Janet Yellen mit dem Thema Zinserhöhungen noch Schrecken verbreitet, ruderte sie nun zurück. Das stützte das Sentiment. Doch das Thema Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik ließ Anleger nicht los. Der Arbeitsmarktbericht am Freitag könne die Debatte befeuern oder aber merklich abkühlen, hieß es. Die aktuellen ADP-Arbeitsmarktdaten belegten die Stärke der Wirtschaft, fielen aber gleichwohl etwas schwächer als erhofft aus. Auch die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche lieferte keine eindeutigen Signale. Volkswirte heizten die Inflationsdiskussion weiter an. Der ISM-Dienstleistungsbericht deute darauf hin, dass ein erheblicher Aufwärtsdruck auf die Preise bestehe. Der bereinigte Erstquartalsgewinn von GM fiel mehr als doppelt so hoch aus wie erwartet. Die Aktie zog um 4 Prozent an. Bei Lyft erholte sich die Zahl der aktiven Nutzer zwar, sie lag aber noch immer weit unter Vorkrisenniveau. Die Aktie stürzte um 6,3 Prozent ab. Um 4,4 Prozent aufwärts ging mit T-Mobile US. Die Telekom-Tochter hatte zwar weniger verdient als im Vorjahr, aber die Erwartungen der Analysten übertroffen. Überdies hob T-Mobile den Ausblick an. Gut kamen auch die Erstquartalszahlen des Computerspielanbieters Activision Blizzard (+1,6%) an. Das Unternehmen erhöhte überdies seine Jahresziele. Peloton brachen um 14,6 Prozent ein. Das Unternehmen rief ein Trainings-Laufband nach dem Tod eines Kindes zurück.

Am Rentenmarkt entfalteten die revidierten Yellen-Ausagen mehr Wirkung. Die Renditen der US-Staatsanleihen sanken.

DEVISENMARKT

EUR/CHF 1,0971 +0,09% 1,0962 1,0961 +1,5% EUR/GBP 0,8633 +0,00% 0,8633 0,8625 -3,3% USD/JPY 109,37 +0,15% 109,20 109,25 +5,9% GBP/USD 1,3907 -0,00% 1,3908 1,3916 +1,8% USD/CNH 6,4803 -0,11% 6,4874 6,4835 -0,4% Bitcoin BTC/USD 56.890,64 0,057 56.858,51 57.257,26 +95,8%

Der Dollar-Index stieg um 0,1 Prozent. Auch wenn Yellen keinen Einfluss auf die Geldpolitik besitze und nun auch zurückgerudert sei, passten ihre Worte zu gut in die Diskussionen über geldpolitische Straffungen, hieß es.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,81 65,63 +0,3% 0,18 +35,3% Brent/ICE 69,11 68,96 +0,2% 0,15 +34,4%

Die Ölpreise drehten nach den höchsten Ständen seit 2018 ins Minus. Zwar sanken die US-Erdölvorräte deutlich, die Benzinbestände waren aber gestiegen. Zudem würfen die Mitglieder des Erdölkartells Opec mehr Rohöl auf den Markt, hieß es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.790,62 1.785,60 +0,3% +5,02 -5,7% Silber (Spot) 26,63 26,47 +0,6% +0,16 +0,9% Platin (Spot) 1.225,90 1.228,08 -0,2% -2,18 +14,5% Kupfer-Future 4,57 4,54 +0,7% +0,03 +29,7%

Der Goldmarkt profitierte von den neuen Yellen-Aussagen. Das Edelmetall wurde auch von den etwas schwächer als gedacht ausgefallenen Arbeismarktdaten gestützt. Im asiatischen Handel baut der Goldpreis seine Gewinne noch leicht aus.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- In Deutschland sind innerhalb eines Tages 21.953 (Vorwoche: 24.736) Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 129,1 (154,9).

- Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will die Priorisierung für den Corona-Impfstoff von Astrazeneca aufheben.

- Das Bundesverfassungsgericht hat mehrere Eilanträge gegen die in der sogenannten Bundesnotbremse festgelegte nächtliche Ausgangssperre abgelehnt. Damit sei aber nicht entschieden, dass die Ausgangsbeschränkung mit dem Grundgesetz vereinbar sei, teilte das Gericht am Mittwoch in Karlsruhe mit. Dies werde noch im Hauptverfahren geprüft.

- Die US-Regierung hat sich für eine vorübergehende Aussetzung des Patentschutzes für Corona-Impfstoffe ausgesprochen. Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den Vorstoß der US-Regierung für eine Aussetzung des Patentschutzes bei Impfstoffen als "historische Entscheidung" begrüßt.

CHINA / AUSTRALIEN

China hat ein Wirtschaftsabkommen mit Australien ausgesetzt. Peking habe den "Strategic Economic Dialogue Deal" (Vereinbarung über strategisch-wirtschaftlichen Dialog) wegen der "derzeitigen Haltung" der australischen Regierung ausgesetzt, teilte Chinas Nationale Kommission für Entwicklung und Reform am Donnerstag mit. Im vergangenen Monat hatte die Regierung von Premierminister Scott Morrison ein zwischen China und dem australischen Bundesstaat Victoria geschlossenes Abkommen zur "Belt and Road Initiative" aufgekündigt, die auch als "Neue Seidenstraße" bezeichnet wird.

G7-TREFFEN

Die G7-Außenminister haben zum Abschluss eines Treffens Russland und China kritisiert. Sie zeigten sich in einer Erklärung "sehr besorgt" über die "unverantwortliche und destabilisierende Haltung Russlands". Dabei wiesen sie vor allem auf die Situation in der Ostukraine hin, an dessen Grenze Moskau zuletzt ein großes Militärmanöver abgehalten hatte. Die G7-Außenminister forderten zugleich die Regierung in Peking auf, die Menschenrechte zu respektieren.

US-GELDPOLITIK

- Die Gouverneurin der US-Notenbank Michelle Bowman hat sich zuversichtlich über die Entwicklung der US-Wirtschaft geäußert. "Ich bin ermutigt durch das jüngste Tempo der wirtschaftlichen Erholung, und ich bleibe optimistisch, dass diese Stärke in den kommenden Monaten anhalten wird", sagte Bowman.

- Der Präsident der Boston-Fed, Eric Rosengren, geht davon aus, dass temporäre Faktoren die Inflation in diesem Frühjahr steigen werden lassen, aber diese "Verzerrungen" sollten nicht lange anhalten.

INDEXÄNDERUNG

Die Deutsche Börse und Stoxx haben am Mittwochabend eine außerplanmäßige Änderung des SDAX bekannt gegeben. Aufgrund der Verletzung von Basiskriterien wird die Grenke AG aus dem SDAX genommen. Ersetzt werden die Aktien durch die Auto1 Group SE. Grenke habe die Vorgaben zur Veröffentlichung von testierten Geschäftsberichten nicht erfüllt, hieß es. Die Änderungen werden zum Handelsbeginn am 10. Mai 2021 wirksam. Der nächste Termin für die planmäßige Überprüfung der DAX-Indexfamilie ist der 3. Juni 2021.

GELDPOLITIK BRASILIEN

Die brasilianische Zentralbank hat ihren Leitzins um 75 Basispunkte erhöht, um der Inflation inmitten hoher Rohstoffpreise und eines geschwächten Real entgegenzuwirken. Die Währungshüter signalisierten eine weitere Erhöhung in gleicher Höhe bei ihrer nächsten Sitzung im Juni.

DEUTSCHE BANK

hat über eine nachrangige Anleihe über 1 Milliarde Euro erlöst und damit ihr Kernkapital gestärkt. Wie das Frankfurter Geldhaus mitteilte, wurden sogenannte Additional Tier 1 (AT1)-Kapitalinstrumente im Nennwert von 1,25 Milliarden Euro begeben. Die Wertpapiere haben einen jährlich zahlbaren fixen Zinskupon von 4,625 Prozent bis zum 30. April 2028.

FRESENIUS MEDICAL CARE

