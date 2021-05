Sevan Multi-Site Solutions, Inc. (Sevan) ein weltweit führendes Unternehmen für innovatives Design, Programmmanagement, Baudienstleistungen und Datenanalysen freut sich, sein zehnjähriges Jubiläum feiern zu können.

Sevan Multi-Site Solutions celebrates its 10th Anniversary. (Graphic: Business Wire)

Seit einem Jahrzehnt engagiert sich das Unternehmen bei der Lieferung von Lösungen für mehrere Standorte für Dutzende von Kunden in ganzen Projektlebenszyklen. Sevan bleibt den Werten und Grundprinzipien treu, auf deren Basis das Unternehmen gegründet wurde: Integrität, Respekt, Teamwork, Exzellenz und Wohltätigkeit. Seit der Gründung des Unternehmens war der Unternehmergeist von Sevan von einer Unternehmenskultur begleitet, die innovativ, respektvoll, inklusiv und progressiv ist.

"Was für eine Freude war es, in den letzten zehn Jahren mit wunderbaren Menschen zusammenzuarbeiten, während wir unser Geschäft ausgebaut haben", sagte Jim Evans, Präsident und CEO. "Vielen Dank an unsere Kunden und Geschäftspartner und die Teammitglieder bei Sevan, die das alles ermöglicht haben. Ihr wart das Herzstück jeder erfolgreichen Geschäftslösung, die wir umgesetzt haben. Unser zehnjähriges Jubiläum stellt einen bedeutenden Meilenstein dar und ist ein wirklicher Grund zum Feiern. Noch mehr freue ich mich jedoch über unsere Perspektiven für die Zukunft und die fantastischen Möglichkeiten, die vor uns allen liegen!"

Sevan möchte ein bewährter Partner für seine Kunden sein und sich gleichzeitig als erstklassiger Anbieter etablieren. Der lösungsorientierte, individuelle Ansatz für die Projekte jedes Kunden von Sevan ist die treibende Kraft für den Erfolg des Unternehmens. Wir haben unser Unternehmen im Laufe der Jahre immer weiterentwickelt, um unsere Kunden bestmöglich betreuen zu können.

Im Laufe der Jahre hatte Sevan die Ehre, von verschiedenen Organisationen Auszeichnungen für Wachstum und für gute Arbeitsbedingungen zu erhalten. Außerdem kann unser Team auf ein beispielhaftes Sicherheitsprotokoll ohne jegliche Arbeitsunfälle verweisen.

Bei Sevan arbeiten wir hart daran, die Messlatte in der Branche ständig höher zu legen, und wir freuen uns auf die Möglichkeiten, die die kommenden Jahren für uns bereithalten!

2020 wurde Sevan im 7. Jahr in Folge als Employee-Rated Great Place to Work ausgezeichnet und belegte Platz 124 auf der FT-1000-Liste der "Financial Times" mit den wachstumsstärksten Unternehmen Amerikas. Ebenfalls im Jahr 2020 wurde Sevan auf Platz 16 der 50 besten Programmmanagement-Firmen von "Engineering News-Record" (ENR) und auf Platz 34 der 100 besten Construction-Management-for-Fee-Firmen von ENR gewählt. Auf unserer Webseite können Sie mehr über Sevan, unsere Auszeichnungen und Übernahmen erfahren.

Sevan ist ein Bau- und Projektmanagement-Unternehmen, das innovative Technologien einsetzt, um seinen Kunden Spitzenleistungen zu bieten. Sevan mit Hauptsitz in Downers Grove, Illinois, in der Nähe von Chicago beschäftigt über 400 Mitarbeiter und hat eine internationale Niederlassung in London.

Über Sevan

Sevan Multi-Site Solutions hat den Anspruch, das weltweit beste Unternehmen bei der Bereitstellung von innovativem Design, Programmmanagement, Baudienstleistungen und Datenanalysen für Unternehmen mit mehreren Standorten zu sein. Sevan setzt den Fokus auf den Erhalt der Menschen, der Umwelt und der Unternehmen seiner Kunden. Sevan unterstützt legendäre globale Marken wie 7-Eleven, AAFES, Albertsons, Amtrak, BP, Chipotle, DaVita, HCA Healthcare, Hallmark, HEB, Jiffy Lube, Kroger, Marathon, McDonald's, Office Depot, Starbucks, Sunoco, Walgreens Boots Alliance, Walmart und Zaxby's. Sevan startet Initiativen an mehreren Standorten auf effiziente, berechenbare und transparente Weise. Mit bahnbrechenden Technologielösungen optimiert Sevan die Konstruktion von Neubauten, Umbauten, Umgestaltungen und Renovierungen. Sevan hat lizenzierte Architekten in 49 Staaten sowie in D.C., den kanadischen Provinzen, Guam und den Nördlichen Marianen. Sevan beschäftigt professionelle Ingenieure und verfügt über Generalunternehmerlizenzen in mehr als 25 Staaten. Seit seiner Gründung im Jahr 2011 hat das Sevan-Team mehr als 21.000 Einzelhandelsgeschäften und 14.000 Restaurants ein neues Gesicht gegeben und mehr als 28.000 Gutachten erstellt. Sevan Elevate, ein Programm, das die Grundsätze des Unternehmens, Sicherheit und Nachhaltigkeit, im gesamten Unternehmen stärkt und kontinuierlich verbessert, ist darauf ausgerichtet, den Mitarbeitern und Kunden von Sevan hervorragende Leistungen zu bieten. Mehr über Sevan können Sie unter www.sevansolutions.com nachlesen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Hafsa Mahmood unter der Telefonnummer +1 312 285 0590 oder per E-Mail an hafsa.mahmood@sevansolutions.com.

