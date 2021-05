Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel weiterhin wenig verändert an der Marke von 1,20 US-Dollar gezeigt. Gegen 8.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,2006 US-Dollar und damit moderat mehr als am Vorabend, als er bei 1,1999 Dollar notiert hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,2005 Dollar festgesetzt.Am Berichtstag blicken Analysten ...

