Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Donnerstag schwächer in die Sitzung starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX zeigte eine knappe Stunde vor Handelsbeginn ein klares Minus von 0,80 Prozent. Nach den deutlichen Vortageszuwächsen in Höhe von 2,3 Prozent sollte der ATX wieder etwas zurückkommen, hieß es.Die Meldungslage auf Unternehmensebene gestaltet sich am heimischen Aktienmarkt noch ...

