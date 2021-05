Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Ein Analyst, der die Erde von einer fernen Galaxie aus beurteilen müsste, sieht eine überschuldete Welt, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Die Bevölkerung wachse und werde immer älter. Einige wenige würden immer reicher, der überwiegende Rest lebe in bescheidenen Verhältnissen, umgeben von Terror, Krieg, Unterdrückung, Ungerechtigkeit. Allen würden Pandemie und der Tod drohen. Und was würden die politischen Führer machen? Sie seien in den Parlamenten zerstritten, Reformen würden auf der Strecke bleiben, Neuwahlen würden keine Fortschritte bringen. Lediglich die Zentralbanken würden "drucken Geld" in Form von QE und Nullprozent Zinsen. Angesichts dessen würden die Wissenschaftler ratlos bleiben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...