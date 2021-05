DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Deutscher Auftragseingang im März deutlich höher als erwartet

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich im März deutlich besser als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stiegen die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 3,0 Prozent und lagen kalenderbereinigt um 27,8 (Februar: 5,8) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Anstieg von 1,7 Prozent prognostiziert.

Deutscher Industrieumsatz steigt im März um 2,0 Prozent

Der preisbereinigte Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im März gestiegen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts erhöhten sich die Umsätze gegenüber dem Vormonat um 2,0 Prozent. Der für Februar zunächst vorläufig gemeldete Rückgang von 1,9 Prozent wurde auf 1,8 Prozent revidiert.

VDMA: Bestellungen für Maschinenbau steigen im März kräftig

Die Auftragsbücher für den deutschen Maschinen- und Anlagenbau haben im März kräftige Zuwächse verzeichnet. Die Bestellungen legten um real 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu, berichtete der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA). "Zum einen hinterließ die Corona-Pandemie im März des vergangenen Jahres bereits erste Spuren in den Orderbüchern, daher ist die Vergleichsbasis entsprechend niedrig", erläuterte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers. "Zum anderen profitieren die Unternehmen nun davon, dass sich der Auftragseingang eindeutig beschleunigt."

Brasilianische Notenbank erhöht Leitzins um 75 Basispunkte

Die brasilianische Zentralbank hat ihren Leitzins um 75 Basispunkte erhöht, um der Inflation inmitten hoher Rohstoffpreise und eines geschwächten Real entgegenzuwirken. Die Währungshüter signalisierten eine weitere Erhöhung in gleicher Höhe bei ihrer nächsten Sitzung im Juni. Die Notenbank hob wie erwartet den Leitzins Selic auf 3,50 Prozent an. Auch im März war der Schlüsselzins um 75 Basispunkte von seinem Rekordtief von 2,00 Prozent angehoben worden.

Bundeswehr setzt Abzug aus Afghanistan fort

Die Bundeswehr hat ihren Rückzug aus Afghanistan fortgesetzt. Die von den deutschen Soldaten genutzte Liegenschaft innerhalb des afghanischen Camps Shaheen in der Provinz Balkh sei an die afghanischen Streitkräfte zurückgegeben worden, sagte ein Sprecher des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr der Nachrichtenagentur AFP.

Indische Corona-Variante erstmals in Kenia nachgewiesen

Die indische Coronavirus-Variante ist erstmals auch in Kenia aufgetreten. Es sei "nur eine Frage der Zeit" gewesen, sagte Patrick Amoth vom kenianischen Gesundheitsministerium. "Man kann keine Grenzen errichten, um zu verhindern, dass ein Virus in das eigene Gebiet eindringt." Die Mutante wurde demnach in Proben indischer Reisender entdeckt, die in der westkenianischen Stadt Kisumu arbeiteten. Zuvor war die Mutation bereits im Nachbarland Uganda nachgewiesen worden.

China setzt Wirtschaftsabkommen mit Australien aus

China hat ein Wirtschaftsabkommen mit Australien ausgesetzt. Peking habe den "Strategic Economic Dialogue Deal" (Vereinbarung über strategisch-wirtschaftlichen Dialog) wegen der "derzeitigen Haltung" der australischen Regierung ausgesetzt, teilte Chinas Nationale Kommission für Entwicklung und Reform mit. Im vergangenen Monat hatte die Regierung von Premierminister Scott Morrison ein zwischen China und dem australischen Bundesstaat Victoria geschlossenes Abkommen zur "Belt and Road Initiative" aufgekündigt, die auch als "Neue Seidenstraße" bezeichnet wird.

Pentagon besorgt wegen unkontrolliertem Absturz chinesischer Weltraum-Rakete

Das US-Verteidigungsministerium verfolgt mit Sorge die offenbar unkontrollierte Rückkehr einer chinesischen Weltraum-Rakete vom Typ Langer Marsch zur Erde. Die Rakete sinke derzeit "fast intakt nach unten" und werde voraussichtlich ungefähr am Samstag wieder in die Atmosphäre eintreten, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby. Eine exakte Absturzstelle zu berechnen sei wegen des unkontrollierten Absinkens derzeit fast unmöglich.

Mexikos Präsident weist Zusammenhang zwischen Sparkurs und U-Bahn-Unglück zurück

Mexikos Präsident Andres Manuel López Obrador hat nach dem schweren U-Bahn-Unglück in Mexiko-Stadt jeden Zusammenhang mit dem Sparkurs seiner Regierung zurückgewiesen. "Das Budget für die Instandhaltung der U-Bahn ist ausreichend, was hat das mit Sparmaßnahmen zu tun?", sagte der linksgerichtete Staatschef bei einer Pressekonferenz. Der Arbeitgeberverband Coparmex hatte auf einen Zusammenhang zwischen dem Unglück mit 25 Toten und rund 80 Verletzten mit Kürzungen der öffentlichen Ausgaben hingewiesen.

Tausende bei erneuten Protesten gegen Regierung in Kolumbien

Eine Woche nach dem Beginn der Proteste in Kolumbien haben sich am Mittwoch erneut tausende Demonstranten in mehreren Städten des Landes versammelt. Unter anderem in der Hauptstadt Bogotá sowie in Medellin und Cali gab es Demonstrationen gegen die Gesundheits-, Sicherheits- und Bildungspolitik der Regierung und das gewaltsame Vorgehen der Sicherheitsbehörden. In Bogotá forderten Demonstranten den Rücktritt von Präsident Ivan Duque.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Kfz-Absatz Apr +22,2% gg Vorjahr

