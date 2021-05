Hannover (ots) - Einer der international bekanntesten Design Awards hat in Zeiten der weltweiten Covid19-Pandemie eine kreative Lösung für die Bekanntgabe seiner diesjährigen Preisträger gefunden. Gemeinsam im Verbund mit weltweit renommierten Designmuseen bietet der iF DESIGN AWARD den Preisträgern am 10. Mai 2021 eine digitale Bühne, um die preisgekrönten Arbeiten zu präsentieren. Mit fast 10.000 eingesendeten Produkten und Projekten und 1.744 Preisträgern aus 44 Nationen ist es auch ein Jahr der Rekorde. Noch nie gab es so viele Einreichungen, noch nie war die Jury so umfangreich besetzt. Unter den Preisträgern sind bekannte Unternehmen wie Apple, Samsung und Google, aber auch zahlreiche kleinere Designstudios mit außergewöhnlichen Designlösungen.Digitale Bühne für herausragendes DesignAnstelle einer Gala, die Corona-bedingt zum zweiten Mal in Folge ausfallen muss, präsentiert der iF DESIGN AWARD am 10. Mai 2021 in Kooperation mit herausragenden Designmuseen prämierte Produkte und Projekte für 24 Stunden digital. Neben vielen internationalen und lokalen Fachmedien der Designbranche aus den USA, Deutschland, China, Taiwan, Japan, Korea und Spanien, die die preisgekrönten Designs in Rahmen von Medienkooperationen vorstellen, werden die Preisträger dann auch auf den Websites von einigen der bekanntesten internationalen Designmuseen gezeigt. Unter ihnen: das Vitra Design Museum (Deutschland), The Design Museum London (Großbritannien), das YANG Design Museum Shanghai (China), das Design Museum Everywhere Boston (USA), das Designmuseum Danmark (Dänemark), das MAK - Museum für angewandte Kunst Wien (Österreich) und das Design Museum Den Bosch (Niederlande). Darüber hinaus geht eine neue iF design app an den Start, die ebenfalls als spannende digitale Bühne fungiert und sowohl den Preisträgern als auch den designinteressierten App-Nutzern viel Spaß bereiten wird.Der digitale Zusammenschluss von Designmuseen, Fachmedien der Designbranche und iF DESIGN AWARD ist eine direkte Konsequenz aus der weltweiten Covid19-Pandemie, die die Wirtschaft und insbesondere auch die Kreativbranche mit ganzer Härte trifft. Denn nicht nur Designer müssen auf große Events und Öffentlichkeit verzichten, auch die Museen haben in Corona-Zeiten gelitten und können bereits geplante Ausstellungen nicht ihrem Publikum zeigen. Aus Sicht von iF Design hat dies weitreichende Konsequenzen. "Die Wirtschaft ist auf innovative Kreativleistungen angewiesen. Wenn es um die Wahl eines Produktes geht, macht Design oft den Unterschied. Herausragende Designentwürfe müssen bekannt gemacht werden.", so Prof. Fritz Frenkler, Chairman der iF Jury und Vorstandsmitglied der iF Design Foundation.The Creative Power of DesignIm Rahmen des diesjährigen iF DESIGN AWARDS soll deshalb eine zentrale Botschaft deutlich werden: Wir brauchen kreative Lösungen, um die besonderen Herausforderungen dieser Zeit zu bewältigen. Aus diesem Grund hat es sich iF Design zur Aufgabe gemacht, in diesem Jahr "The CreatiFe Power of Design" zu feiern und allen Preisträgern eine digitale Bühne zu bieten, um sie dem interessierten Publikum vorzustellen. Uwe Cremering, Geschäftsführer von iF Design, dazu: "Uns war es wichtig, diesen herausragenden Kreativen auch in Zeiten einer weltweiten Pandemie eine zumindest digitale Bühne zu bieten, um auf ihre einzigartigen Leistungen aufmerksam zu machen."Das Potential dafür ist vorhanden. 98 internationale, unabhängige Designexperten prüften und werteten aus rund 10.000 Einreichungen aus. Damit verzeichnet der iF DESIGN AWARD erneut einen Rekord an Anmeldungen. 1.744 Preisträger aus 44 Nationen wurden mit einem Award gekürt. Die 75 herausragendsten Gestaltungs- und Innovationsleistungen wurden von der iF Jury mit einem iF gold award 2021 ausgezeichnet.Start der internationalen Kampagne zur Bekanntgabe der iF DESIGN AWARD Preisträger ist am 10. Mai 2021. Weiterführende Informationen zu allen ausgezeichneten Brands und Designs finden sich auf www.ifworlddesignguide.com (https://ifworlddesignguide.com/). Listen und Bildmaterial können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.Mehr zum iF DESIGN AWARDSeit 1954 ist der iF DESIGN AWARD ein weltweites, anerkanntes Markenzeichen, wenn es um ausgezeichnete Gestaltung geht. Die Marke iF Design ist als Symbol für herausragende Designleistungen international etabliert. Der iF DESIGN AWARD gehört zu den wichtigsten Designpreisen der Welt. Er prämiert Gestaltungsleistungen aller Disziplinen: Produkt-, Verpackungs-, Kommunikations- und Service-Design, Architektur und Innenarchitektur sowie Professional Concept, User Experience (UX) und User Interface (UI). Original-Content von: iF DESIGN AWARD, übermittelt durch news aktuell