Im ersten Quartal 2021 (01.01.-31.03.2021) erwirtschaftete CLIQ Digital AG (ISIN: DE000A0HHJR3) einen Bruttoumsatz von EUR 30,1 Mio. (VJ: EUR 20,2 Mio.). Dies entspricht einer Steigerung von 49% im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres. CLIQ konnte seinen Marktanteil in allen Regionen ausbauen und verzeichnete steigende Mitgliederzahlen. Insbesondere wuchs der Umsatz in Europa um 11% aufgrund verstärkter eigener Media-Buying-Aktivitäten in ganz Europa. Das Umsatzwachstum in Nordamerika blieb mit 102% im Vergleich zum Vorjahr hoch. Gegen Ende des Quartals erfuhren die CLIQ All-in-One-Portale ...

