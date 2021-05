DJ Den Faktor Mensch verstehen: Online-Zertifikatskurs zu Arbeits- und Gesundheitspsychologie an der ISM

Dortmund (pts017/06.05.2021/09:35) - Die Arbeitswelt wandelt sich rapide und stellt neue Anforderungen an Unternehmen. Während sich viele Betriebe mit den technologischen Herausforderungen der Weiterentwicklung beschäftigen, werden die menschlichen Aspekte oft unzureichend berücksichtigt. Mit dem Hochschulzertifikat "Faktor Mensch: Arbeits- & Gesundheitspsychologie" bietet die International School of Management (ISM) ein praxisnahes Angebot für Fach- und Führungskräfte, sich online zu Themen wie Zusammenarbeit, Change-Management und psychischen Belastungsfaktoren weiterzubilden.

Was bedeuten neue Formen der Arbeit für Beschäftigte und wie können Unternehmen eine Organisationskultur schaffen, die Motivation fördert und erfolgreiche Zusammenarbeit erlaubt? ISM-Professor Dr. Daniel Thiemann ist promovierter Diplom-Psychologe, lehrt im Bereich Wirtschaftspsychologie und berät Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation und der Einführung neuer Arbeitsformen. Im Online-Zertifikat thematisiert er in vier Sitzungen grundlegende Themen und Modelle der Arbeits-, Organisations- und Gesundheitspsychologie und unterstützt die Teilnehmenden dabei, Ansatzpunkte für die konkrete Umsetzung in ihrem Arbeitsumfeld zu entwickeln.

Modulübersicht: Modul 1: Motivation, Zusammenarbeit und Organisationskultur Modul 2: Change-Management, Organisationales Lernen und Coaching Modul 3: Führung und New Work Modul 4: Psychische Belastungsfaktoren und betriebliche Gesundheitsförderung

Der Online-Zertifikatskurs richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus allen Branchen. Das erste Modul beginnt am 9. Juni 2021. Alle Informationen und Termine sowie die Kursanmeldung finden Interessierte unter: http:// faktor-mensch.ism.de

Hintergrund Die International School of Management (ISM) ist eine staatlich anerkannte, private Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft und zählt zu den führenden privaten Hochschulen in Deutschland. An Standorten in Dortmund, Frankfurt/Main, München, Hamburg, Köln, Stuttgart und Berlin wird in kompakten und anwendungsbezogenen Studiengängen der Führungsnachwuchs für international orientierte Wirtschaftsunternehmen ausgebildet. Zum Studienangebot gehören Vollzeit-Programme, berufsbegleitende und duale Studiengänge sowie ab Herbst 2021 das Fernstudium. In Hochschulrankings schafft es die ISM mit hoher Lehrqualität, Internationalität und Praxisbezug regelmäßig auf die vordersten Plätze. Das internationale Netzwerk umfasst rund 190 Partnerhochschulen.

