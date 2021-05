Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Rentenmärkten ist es zu wenig veränderten Notierungen gekommen, ungeachtet der Erholung an den Aktienmärkten, so die Analysten der Helaba.Gleichwohl würden die Belastungsfaktoren bestehen bleiben. Zu nennen seien die freundlichen Konjunkturperspektiven infolge des Impffortschritts und der Perspektiven auf weitere Corona-Lockerungen sowie das Inflationsthema. Diskussionen über die Notwendigkeit einer geldpolitischen Straffung würden sich fortsetzen, vor allem in den USA, nachdem Finanzministerin Yellen die Möglichkeit steigender Leitzinsen zur Vermeidung einer Überhitzung der Wirtschaft ins Spiel gebracht habe. ...

