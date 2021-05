Die Analysten von JPMorgan haben die Bewertung für die Aktien von Morphosys nach Quartalszahlen auf KAUFEN belassen. Der Umsatz des Antikörperspezialisten sei höher ausgefallen als am Markt erwartet, so die Experten in einer heute veröffentlichten Studie. Dabei seien die - bereits bekannten - schwächeren Erlöse mit dem Krebsmittel Monjuvi durch stärkere Lizenz- und Meilenstein-Einnahmen mehr als wettgemacht worden. (dpa-AFX Analyser) ____________________________________________________________________________ ...

