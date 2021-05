Die Valneva-Aktie ist auf Antrag des Unternehmens vom Handel suspendiert. Diese Aussetzung des Handels erfolgt im Rahmen des Börsengangs der Gesellschaft am Nasdaq Global Select Market, teilt das Unternehmen mit. Der Handel an der Euronext Paris wird voraussichtlich heute, am 6. Mai 2021, um ca. 16:30 Uhr MEZ wieder aufgenommen. Dies ist der früheste Zeitpunkt, an dem ADSs voraussichtlich am Handelstag am Nasdaq Global Select Market (09:30 Uhr (EST)) beginnen werden.

