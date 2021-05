Mainz (ots) - Er gilt als sehr kommunikativer Schiedsrichter, der seine Entscheidungen den Fußballspielern direkt erklärt - jetzt kann sich das ZDF-Publikum auf seine Erläuterungen strittiger Szenen freuen: Manuel Gräfe wird neuer Schiedsrichter-Experte im ZDF für die anstehende Fußball-Europameisterschaft. In den ZDF-Übertragungen von der UEFA EURO 2020, die am 11. Juni 2021 startet, wird er aus dem "Lerchenberger Keller" seine professionellen Einschätzungen zu den diskutierten Entscheidungen geben.ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann: "Mit Manuel Gräfe haben wir einen erfahrenen Fachmann gewinnen können, der unser Moderations- und Reporterteam mit seiner Schiedsrichter-Expertise beraten und unterstützen wird. Unsere Zuschauerinnen und Zuschauern können sich auf profunde Erklärungen zu umstrittenen Spielsituationen freuen."Manuel Gräfe: "Ich freue mich, die EM-Spiele als ZDF-Experte begleiten zu können und den Zuschauern erlebte Schiedsrichter-Entscheidungen nachvollziehbar zu erläutern und näherzubringen."Manuel Gräfe ist seit mehr als 20 Jahren als Schiedsrichter im Einsatz und hat seit 2004 bisher 287 Spiele in der Fußball-Bundesliga geleitet. Von 2007 bis 2018 war er zudem als Schiedsrichter auf internationaler Ebene aktiv. 2011 wurde Gräfe vom DFB als Schiedsrichter des Jahres ausgezeichnet. Zum Ende dieser Saison erreicht er die vom DFB vorgegebene Altersgrenze für Bundesliga-Schiedsrichter. Der Berliner zählt zu den Besten seines Fachs und gilt zudem als kritischer Kopf, der auch mal unbequeme Fragen stellt. Er folgt als ZDF-Experte auf Urs Meier, der seit 2005 bei Europa- und Weltmeisterschaften für das ZDF im Einsatz war.Am Samstag, 8. Mai 2021, 23.00 Uhr, ist Manuel Gräfe Gesprächsgast bei Katrin Müller-Hohenstein im "aktuellen sportstudio" des ZDF.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802, und Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-5715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressemappe:https://presseportal.zdf.de/pm/die-uefa-euro-2020-im-zdf/ZDFsport in der ZDFmediathek: https://zdfsport.dehttps://twitter.com/ZDFsporthttps://facebook.com/ZDFsportPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4908127