Der Euro wird zum einen durch den schwächeren US-Dollar gestärkt. Der Greenback als Weltreservewährung wird durch die gute Aktienmarktstimmung in Europa belastet.Frankfurt - Der Euro hat am Donnerstagvormittag moderat zugelegt. Das Tageshoch markiert die Gemeinschaftswährung bei 1,2030 Dollar und kostet damit mehr als am früheren Morgen. Aktuell steht der Euro leicht darunter bei 1,2025 Dollar. Auch zum Franken gibt der Dollar nach und wird aktuell zu 0,9109 Franken gehandelt nach 0,9138 am frühen Morgen. Und auch das Währungspaar EUR/CHF schwächt sich ab...

