"Silber startet durch" - so lautete die Überschrift unserer Analyse vom 16. April. Und in der Tat, das Edelmetall Silber zeigt seit dem pünktlich eingetroffenen Tief (und Wendetermin) am 31. März eine äußerst starke Verfassung und konnte mit über 12 Prozent überzeugen. Die übergeordneten Richtungsfilter (auf Wochenbasis) stehen ebenfalls auf Grün, was das positive Bild aus dem Gesichtspunkt der technischen Definition weiter untermauert. Sofern das Unterstützungsniveau (grüne Zone) über 26,15 USD ...

Den vollständigen Artikel lesen ...