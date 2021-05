FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 190 (170) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ITV PRICE TARGET TO 130 (125) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES UDG HEALTHCARE PRICE TARGET TO 975 (920) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES IP GROUP PRICE TARGET TO 151 (148) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ITV PRICE TARGET TO 117 (112) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES NATIONAL GRID TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1100 (930) PENCE - CITIGROUP RESUMES SHAFTESBURY WITH 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES BARRATT DEVELOPMENTS TARGET TO 838 (780) P - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES ITV PRICE TARGET TO 147 PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 340 (350) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1720 (1630) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 240 (230) PENCE - 'BUY' - EXANE BNP CUTS BRITISH LAND CO TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 500 PENCE - EXANE BNP CUTS GREAT PORTLAND TO 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - TARGET 630 (670) P - EXANE CUTS DERWENT LONDON TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - PT 3390 (3540) PENCE - GOLDMAN CUTS BUNZL PRICE TARGET TO 2610 (2630) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 6050 (5950) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES MELROSE INDUSTRIES TARGET TO 215 (210) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 9220 (9060) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES CVS GROUP PRICE TARGET TO 2200 (1800) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 210 (200) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES CENTAMIN PRICE TARGET TO 120 (115) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 800 (775) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES RATHBONE BROS PRICE TARGET TO 2020 (1975) PENCE - 'OUTPERFORM'



