DJ Höhere Vertriebsaufwendungen belasten Shop Apotheke Europe

FRANKFURT (Dow Jones)--Shop Apotheke Europe hat ihren Nettoverlust im ersten Quartal 2021 leicht ausgeweitet. Wie die Online-Apotheke mitteilte, lief in den ersten drei Monaten ein Nettoverlust von 5,8 Millionen Euro auf nach 5 Millionen Euro vor einem Jahr. Auch operativ schrieb das MDAX-Unternehmen rote Zahlen: Nach Abschreibungen in Höhe von 5,5 (Vorjahr: 3,4) Millionen Euro verblieb ein EBIT von minus 2,4 Millionen Euro nach plus 0,5 Millionen Euro im Vorjahr.

"Die Tatsache, dass wir momentan zwei Logistikstandorte parallel betreiben, wirkt sich zwar in den ersten sechs bis neun Monaten dieses Jahres auf unser Ergebnis aus, schafft aber die nötige Kapazität zur Umsetzung unserer ambitionierten Ziele", erklärte CFO Jasper Eenhorst. Die Aufwendungen für Vertrieb und Distribution stiegen im Vergleich zum Vorjahr von 39,2 Millionen auf 59,0 Millionen Euro.

Das bereinigte EBITDA verbesserte sich auf 5,7 von 4,9 Millionen Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 2,0 Prozent nach 2,1 Prozent vor einem Jahr. Wie bereits bekannt, stieg der Quartalsumsatz um 22,5 Prozent auf 284 Millionen Euro.

Im laufenden Jahr plant die Shop Apotheke Europe NV mit einem organischem Umsatzwachstum von rund 20 Prozent oder mehr, sowie einer positiven bereinigten EBITDA-Marge von 2,3 bis 2,8 Prozent, nach 2,2 Prozent im Vorjahr.

May 06, 2021 04:47 ET (08:47 GMT)

