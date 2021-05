DJ PTA-News: KFM Deutsche Mittelstand AG: Erneut testierte Transparenz für den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) - Jetzt neu auch für den Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A2PF0P)

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Düsseldorf (pta020/06.05.2021/11:00) - Die beiden Mittelstandsanleihen FONDS der KFM Deutsche Mittelstand AG erfüllen die Anforderungen nach Transparenz von Informationen für Anleger. Die Transparenz erfüllt auch die nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungsverpflichtungen im Finanzdienstleistungssektor der neuen EU-Verordnung und geht weit über die Mindeststandards hinaus.

Dem Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) wurde erneut durch die unabhängige Beratungs- und Prüfungsgesellschaft Rödl & Partner maximale Transparenz in Hinsicht auf die Informationspolitik testiert. Erstmalig wurde auch der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A2PF0P) der Transparenzprüfung unterzogen: Somit wurde auch dem jüngsten Fonds der KFM Deutschen Mittelstand AG die Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Transparenz bestätigt. "Der Transparenzbericht für Publikumsfonds ist besonders für semiprofessionelle Anleger, wie Kommunen, Stiftungen, Kirchen, VAG-Anleger etc. die ideale Grundlage für die von den Aufsichtsbehörden geforderte Durchführung einer sachgerechten Kontrolle und Überwachung", so Alexander Etterer, Partner bei Rödl & Partner GmbH.

Die Transparenzprüfung von Rödl & Partner geht über das hinaus, was der Finanzmarkt verlangt. Der Transparenzbericht entspricht den Erfordernissen des Artikel 13 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 (EU-APrVO) zur umfassenden jährlichen Information von Unternehmens- und Anteilseignern, Aufsichtsräten, Beiräten, Regulierungsbehörden sowie der Öffentlichkeit.

Der vollständige Transparenzbericht für den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS wie auch der Transparenzbericht für den Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS können als PDF-Datei über die Internetseiten der Fonds bezogen werden.

Beide Fonds der KFM Deutschen Mittelstand AG erfüllen ebenfalls die Nachhaltigkeitskriterien nach Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, die am 10.03.2021 in Kraft getreten ist. Sie verlangt von Finanzmarktteilnehmern und Finanzberatern Transparenz bei der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und Erläuterungen zu der Art und Weise, wie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihren Investitionsentscheidungen einbezogen werden.

Im Vordergrund bei der Auswahl von Investments für die Mittelstandsanleihen FONDS stehen Anleiheemittenten, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Ausgeschlossen sind Anleihen, die aus Perspektive der Nachhaltigkeit finanzielle Engagements in kritischen Geschäftsfeldern unterstützen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements ist es, risikoangemessene Wertzuwächse unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit zu erzielen. Die Überprüfung der Nachhaltigkeitskriterien erfolgt seit 2018 mit Unterstützung der imug | rating GmbH - einer der führenden Nachhaltigkeitsrating-Agenturen in Deutschland.

Im November 2020 wurde zum dritten Mal in Folge ein Portfoliocheck durchgeführt. Das Portfolio (Kern- und Liquiditätsportfolio) des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) wird von imug | rating GmbH unter Berücksichtigung einschlägiger Nachhaltigkeitskriterien als neutral bis positiv und als nahezu frei von ESG-Risiken klassifiziert. Damit ist der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS grundsätzlich geeignet, das Anlegerbedürfnis nach einem nachhaltigkeitsorientierten Investment zu erfüllen.

Der vollständige Bericht zur Portfolioprüfung der Nachhaltigkeitsrisiken für den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS kann als PDF-Datei über die Internetseite des Fonds bezogen werden.

Über die KFM Deutsche Mittelstand AG Die KFM Deutsche Mittelstand AG mit Sitz in Düsseldorf ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen FONDS (WKN A1W5T2) sowie des europäischen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A2PF0P). Die KFM Deutsche Mittelstand AG wurde beim Großen Preis des Mittelstandes 2016 als Preisträger für das Analyseverfahren KFM-Scoring ausgezeichnet. Für ihre anlegergerechte Transparenz- und Informationspolitik wurde die KFM Deutsche Mittelstand AG von Rödl & Partner und dem Finanzen Verlag mit dem Transparenten Bullen 2020 ausgezeichnet.

Hinweise zur Beachtung Diese Veröffentlichung der KFM Deutsche Mittelstand AG stellt weder ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots noch einen Rat oder eine persönliche Empfehlung bezüglich des Haltens, des Erwerbs oder der Veräußerung eines Finanzinstruments dar. Vielmehr dient die Veröffentlichung allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die KFM Deutsche Mittelstand AG empfiehlt, sich vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts kunden- und produktgerecht beraten zu lassen. Wichtiger Hinweis: Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Veröffentlichung stützen. Die Inhalte dieser Pressemitteilung stellen keine Handlungsempfehlung dar, sondern dienen der werblichen Darstellung. Sie ersetzen weder die individuelle Anlageberatung durch eine Bank noch die Beurteilung der individuellen Verhältnisse durch einen Steuerberater. Der Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, der aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und der wesentlichen Anlegerinformationen (wAI), die kostenlos auf der Homepage der Gesellschaft unter www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de oder am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (FINEXIS S.A., 25A, boulevard Royal L-2449 Luxemburg) sowie bei den Zahl- und Informationsstellen (DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg oder bei der Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien) erhältlich sind. Diese Pressemitteilung wurde mit Sorgfalt entworfen und hergestellt, dennoch übernimmt die Gesellschaft keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen ist Mai 2021, soweit nicht anders angegeben.

Fondseckdaten Name Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS Anlagekonzept Fokus auf deutsche Mittelstandsanleihen ISIN LU0974225590 WKN A1W5T2 Börsenplätze Düsseldorf, Stuttgart, Frankfurt, München, Berlin, Hamburg/Hannover Anteilsklasse M (= Retail) Ausgabeaufschlag bis zu 3,0% (entfällt beim Kauf über die Börse) Rücknahmegebühr 0% Portfoliowährung Euro Ertragsverwendung jährliche Ausschüttung Verwaltungsgebühr 1,5% p.a. Preisermittlung täglich Fondsmanager Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH Fondsberater KFM Deutsche Mittelstand AG unter dem Haftungsdach der NFS Net-fonds Financial Services GmbH Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A. Verwaltungsgesellschaft FINEXIS S.A. Vertriebsländer Deutschland, Österreich und Luxemburg Risiko (KIID) 3 (1= geringes Risiko bis 7= hohes Risiko) Kauf- und Verwahrmög-lichkeiten bei allen Banken und Sparkassen

Name Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS (R) Anlagekonzept Fokus auf europäische Mittelstandsanleihen ISIN DE000A2PF0P7 WKN A2PF0P Börsenplätze An der Börse Hamburg und Börse München ohne Ausgabeaufschlag zu erwerben. Weitere Börsenplätze folgen. Anteilsklasse R (= Retail) Ausgabeaufschlag bis zu 3,0% (entfällt beim Kauf über die Börse) Rücknahmegebühr 0% Portfoliowährung Euro Ertragsverwendung jährliche Ausschüttung Verwaltungsgebühr 0,95% (max. 1,50%) Preisermittlung täglich Fondsberater KFM Deutsche Mittelstand AG unter dem Haftungsdach der NFS Net-fonds Financial Services GmbH Verwahrstelle DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Verwaltungsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH Vertriebsländer Deutschland Risiko (KIID) 3 (1= geringes Risiko bis 7= hohes Risiko) Kauf- und Verwahrmög-lichkeiten Bei allen Banken und Sparkassen und Fondsplattformen

Chancen und Risiken:

Chancen * Risikostreuung durch Investitionen in ein ganzes Bündel von Mittelstandsanleihen verschiedener Branchen * Gleichzeitige Beteiligung an den Zinsen des Mittelstandsanleihenmarktes * Teilhabe am Expertenwissen für den Mittelstandsanleihenmarkt durch den Einsatz des für Mittel-standsanleihen speziell entwickelten Analyseverfahrens KFM-Scoring * Transparente Nachvollziehbarkeit der getätigten Investments. Der Anleger kann jederzeit auf die-ser Informationsseite "Investments des Fonds" nachvollziehen, wie sein Geld investiert wird

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 06, 2021 05:00 ET (09:00 GMT)

DJ PTA-News: KFM Deutsche Mittelstand AG: Erneut -2-

Risiken * Der Fonds legt einen Teil seines Vermögens in Papieren an, für die es schwierig werden kann, kurzfristig einen Käufer zu finden. Dadurch kann das Risiko einer Aussetzung der Anteilrücknahme steigen. * Der Fonds kann in wesentlichem Umfang (Derivat-) Geschäfte mit einem oder verschiedenen Ver-tragspartner(n) abschließen. Es besteht das Risiko, dass Vertragspartner Zahlungs- bzw. Lie-ferverpflichtungen nicht mehr nachkommen können. * Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen / um auf stei-gende oder fallende Kurse zu spekulieren. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. * Der Fonds legt sein Vermögen in Anleihen an. Deren Aussteller können insolvent werden oder die Kreditwürdigkeit der Aussteller kann sich verschlechtern ("Bonitätsrisiko"). Dadurch kann der Wert der Anleihen sinken. * Zinserhöhungen können sich negativ auf die Kursentwicklung von Anleihen und Wandelschuldver-schreibungen auswirken. * Überdurchschnittliches Schwankungs- und Verlustrisiko hochverzinslicher Anleihen. * Aufgrund der Konzentration der Anlage in bestimmten Vermögensgegenstände oder Märkte ist der Fonds von der Entwicklung dieser Vermögensgegenstände oder Märkte besonders stark abhängig. * Durch eine Änderung der Anlagepolitik innerhalb des für den Fonds zulässigen Anlagespektrums kann sich das mit dem Fonds verbundene Risiko inhaltlich verändern.

(Ende)

Aussender: KFM Deutsche Mittelstand AG Adresse: Rathausufer 10, 40213 Düsseldorf Land: Deutschland Ansprechpartner: Hans-Jürgen Friedrich Tel.: +49 211 21073741 E-Mail: info@kfmag.de Website: www.kfmag.de

ISIN(s): LU0974225590 (Fonds) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1620291600649 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 06, 2021 05:00 ET (09:00 GMT)