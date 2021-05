NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Fresenius SE nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) des Medizintechnikkonzerns und Krankenhausbetreibers hätten ihre Prognosen und die Konsensschätzungen moderat übertroffen, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Besonders ermutigend sei die starke Performance der Tochter Kabi./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2021 / 08:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE0005785604