Für die Biontech-Aktie wird es gleich doppelt spannend. Der Aktienkurs hatte sich in den letzten fünf Wochen verdoppelt auf über 180 Euro. Zuletzt ging es bergab. Erst fielen Tech-Aktien und zogen viele andere lange gehypte Aktien mit nach unten. Bis jetzt fällt die Aktie auf 138 Euro. Die aktuellen Gründe und was in Kürze für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...