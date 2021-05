Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An der Emissionsfront ist die Doppeltranche von Barclays zu erwähnen, so die Analysten der Helaba.Die Senior-Unsecured-Anleihen mit 5- und 11-jähriger Laufzeit seien problemlos an den Markt gebracht worden. Derweil lasse die Bankengruppe Erste Group mit einer 7-jährigen Nachhaltigkeitsanleihe auf sich warten. Der zeitweise Anstieg der Risikoaversion habe sich gestern nicht fortgesetzt. Ohnehin habe sich der Markt für Bankanleihen davon nur wenig beeinflussen lassen. ...

