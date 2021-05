PARIS (dpa-AFX) - Im Streit mit Großbritannien über Fischereirechte bei der Kanalinsel Jersey hat nun auch Frankreich zwei Marineschiffe in Bewegung gesetzt. Die beiden Patrouillenboote halten sich in französischen Gewässern in der Nähe der Insel auf, wie die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag unter Berufung auf die zuständige Seepräfektur berichtete. Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme, um notfalls Menschenleben zu retten. Vor Jersey protestieren französische Fischer mit ihren Booten. Großbritannien überwacht bereits mit zwei Patrouillenbooten die Lage vor der Insel.

Frankreichs Europa-Staatssekretär Clément Beaune sagte der Agentur, dass die britischen Manöver "uns nicht beeindrucken müssen". Er habe mit dem britischen Brexit-Minister David Frost gesprochen. "Es ist nicht unser Wunsch, für Spannungen zu sorgen (...)", sagte er. Es müssten hingegen vertraglich festgelegte Regeln rasch und vollständig angewendet werden.

Der Streit hatte sich um die Vergabe von Fischereilizenzen für französische Fischer entzündet. Jersey ist als Kronbesitz zwar nicht Teil des Vereinigten Königreichs, London ist aber für die Außen- und Verteidigungspolitik verantwortlich./cb/DP/mis