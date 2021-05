Rund 613.000 Arbeitsplätze in Deutschland hängen nach einer Studie des Ifo-Instituts am Bau von Benzin- und Dieselautos. Rund ein Drittel davon dürften beim Hochlauf der E-Mobilität wegfallen. Mit dem Hochlauf der Elektromobilität stünden 2025 "zwischen 29 Prozent und 36 Prozent der betroffenen Beschäftigten zur Disposition", also bis zu 221.000 Beschäftigte, heißt es in einer Ifo-Studie im Auftrag des Verbands der Automobilindustrie (VDA). Auch wenn etwa 86.000 von ihnen bis dahin in Rente gehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...