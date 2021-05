Die Corona-Krise ging auch am Vertrieb von Immobilienfonds nicht spurlos vorbei. Das bekam auch die Dr. Peters Group zu spüren. Als Antwort setzte sie verstärkt auf digitale Vertriebswege. Diesen Weg will Kristina Salamon in Zukunft weitergehen und klassischen Vertrieb und digitale Plattformen zusammenführen. Interview mit Kristina Salamon, CEO der Dr. Peters GroupAIFs kamen 2020 erneut nicht in Schwung. War das auch bei Dr. Peters zu spüren?Alternative Investmentfonds, vor allem im Bereich der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...