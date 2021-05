Die bullishe Stimmung an den Ölbörsen NYMEX und ICE bleibt auch am Donnerstag bestehen. Der US-Bestandsbericht des DOE bestätigte zwar die starken Rohölabbauten des API, doch enttäuschten Daten zur Benzinnachfrage, sodass er kaum Einfluss auf die Notierungen hatte. Die Inlandspreise kommen leicht von ihren Vortageshochs zurück und zeigen sich moderat günstiger. Die Rohöl-Notierungen bekamen am Mittwoch ...

