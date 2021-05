Hamburg (ots) - Wer an einen Kraftfahrzeug Sachverständigen denkt, dem fällt unmittelbar der Umstand eines Unfalls im Straßenverkehr ein. Und es ist richtig: Gerade in selbiger Lage ist ein Experte überaus oft unabdingbar sowie stets nützlich. Aber es gibt noch mehrere weitere Bereiche, in denen man von der Fachkompetenz eines Spezialisten einen Vorteil haben und bares Geld einsparen kann. Das Kfz Sachverständigenbüro Keskin zum Beispiel offeriert eine große Palette an Leistungen, vom klassischen Unfallgutachten über Beweisaufnahmen bis hin zur Wertermittlung eines Autos. Als Kfz Sachverständiger in Hamburg offerieren die Profis nützliche Unterstützung in sehr vielen Bereichen rund ums Kfz.Speziell wenn Sie auf der Suche nach "Fahrzeugbewertung Hamburg Eimsbüttel & Harburg (https://www.sv-keskin.de/)" sind, haben Sie in dem Sachverständigen Keskin den optimalen Ansprechpartner gefunden.Das Büro des Kfz Sachverständigen Keskin befindet sich ein wenig abseits der Hamburger Altstadt und bietet seit dem Jahr 2015 fachmännische Hilfe rund ums Auto an. Die Primäraufgabe stellt in diesem Zusammenhang das traditionelle Unfallgutachten dar: Grob gesagt beschreibt es den entstandenen Schaden, die Wertminderung der betroffenen Fahrzeuge wie auch mehrere ergänzende Formalitäten, die insbesondere für die Versicherung vonnöten sind. Als Anspruchsteller ist jener Service übrigens für Sie in Gänze kostenfrei, die Gebühren übernimmt einzig der Schädiger bzw. dessen Versicherung. Ein Beweggrund mehr, auf Nummer sicher zu gehen und bei jedem Crash einen Spezialisten zu engagieren.Die einzige Sachlage, in welcher sich ein umfassendes Expertengutachten nicht rechnet, sind Kleinschäden mit einem Betrag von unter 1.000 Euro. Bei einem so genannten Bagatellschaden zahlt die Versicherung bekanntlich nicht. Jedoch auch in diesem Fall offerieren viele Kfz-Sachverständige ihre Hilfestellung an. Der Kfz Sachverständiger Keskin (https://www.sv-keskin.de/) in Hamburg etwa kann in diesem Fall ein kostengünstiges Kurzgutachten samt detaillierter Auflistung der Preise erstellen.Ein zusätzlicher überaus signifikanter Service ist die so genannte Soforthilfe oder eine Notfallhotline. Bekanntermaßen bringt einem schon der allerbeste Kfz-Sachverständige, wenn er absolut nicht greifbar ist?Ein perfekter Gutachter ist allzeit zu erreichen und leitet Sie durch den ganzen Ablauf der Unfallabwicklung. Eine etwaige Beweissicherung und Dokumentation durch einen Fachmann ist vor allem dann unabdingbar, sofern die Unfallschuld nicht eindeutig nachgewiesen wird oder sich der Unfallgegner alles andere als kooperativ verhält.Nebenbei bemerkt können Sie die Wahl des Sachverständigen auch der Versicherungsgesellschaft überlassen. Das ist jedoch nur in den seltensten Situationen dienlich, da ebendiese Kfz-Gutachter oftmals nicht gerade unparteiisch agieren und sich z. T. sogar auf die Seite der Versicherung schlagen. Passender ist es, einen neutralen und zertifizierten Kfz-Sachverständigen Ihrer Wahl einzubeziehen. Als Kfz Sachverständiger in Hamburg empfiehlt sich hier exemplarisch Büro Keskin.Der zweite Bereich, in dem es sich empfiehlt, einen Fachexperten dazuholen, ist die Anschaffung und der Verkauf eines gebrauchten Kfz. Leider sind absolut nicht alle Verkäufer komplett ehrlich und unterschlagen Fehler oder Abnutzungsspuren oftmals. Ein Lackschaden lässt sich noch mühelos mit dem bloßen Auge erkennen, angenommen, dass es um motorische Beschädigungen und Dergleichen geht, sieht die Sache aber schon ganz anders aus. Damit man hier keinesfalls die sprichwörtliche Katze im Sack erwirbt, kann ein Gutachter eingeschaltet werden, der diese Mängel aufdeckt und die richtige Wertminderung einschätzt. Allerdings auch als Verkäufer ist es sehr wohl von Vorteil, ein technisches Gutachten einzuholen. Schließlich kann es auch bei den besten Absichten einmal passieren, dass ein versteckter Mangel erst nach dem Verkauf ans gefunden wird. Ein professionelles Gutachten vermeidet dann einen kostenintensiven und unnötigen Streit mit dem Käufer.Mehr Information, gleichfalls zum Themenbereich "Fahrzeugbewertung Hamburg Eimsbüttel & Harburg", bekommen Sie unter https://www.sv-keskin.de/ (https://www.sv-keskin.de/)Pressekontakt:Aziz KeskinTelefon: 040 39 72 64Email: info@sv-keskin.deOriginal-Content von: Sachverständigenbüro Keskin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154742/4908433