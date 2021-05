Nur 21 % der Frauen hohes Selbstvertrauen bei Anlageprodukten Vermögen der Frauen in Deutschland 41 % geringer (2008: 26 % geringer) 5,9 % der Männer in Deutschland wollen "auf jeden Fall" zum ersten Mal in Aktien investieren Bei den Frauen sind es lediglich 3,5 % Nur 21 Prozent der Frauen geben an, bei Anlageprodukten ein hohes Selbstvertrauen zu haben. Auch beim Thema Altersvorsorge beträgt der Anteil lediglich 27 Prozent, wie aus einer neuen Infografik von www.Kryptoszene.de hervorgeht. Da gegenwärtig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...