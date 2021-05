Berlin - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) trifft Vorbereitungen für Impfungen auch von Kindern. Dies geht aus einem Beschlussentwurf für ein Treffen mit seinen Ministerkollegen aus den 16 Bundesländern am Donnerstag hervor, über den das Portal "Business Insider" berichtet.



Der Bund rechnet demnach mit einer Zulassung des Biontech-Impfstoffes für Kinder ab 12 Jahren durch die Europäische Arzneimittelagentur im Juni. Bis zum Ende der Sommerferien sollen dann alle 12- bis 18-Jährigen im jeweiligen Bundesland ein Impfangebot mit Biontech bekommen. Für Erst- und Zweitimpfung seien dann etwa zehn Millionen Dosen des Herstellers nötig. Diese seien unbedingt von Bund und Ländern sicherzustellen, da Kinder und Jugendliche auch vorerst nur mit Biontech geimpft werden könnten.



Laut des Beschlussentwurfs sollen die Länder bis Ende Mai ein Konzept erarbeiten, wie genau die Impfungen bis Ende der Sommerferien vorgenommen werden sollen. Wörtlich heißt es im Papier: "Dies kann beispielsweise durch ausdrückliche Einladung dieser Jahrgänge in die Impfzentren geschehen, durch Reihenimpfungen in den Schulen oder auf vergleichbaren Wegen." Anfang Juni sollen Bund und Länder dann darüber beraten und einen endgültigen Beschlussvorschlag den Ministerpräsidenten machen.

