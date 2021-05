Hannover (ots) - Trendstarke Styles, ein progressiver Fotografie-Ansatz, innovative Perspektiven und Posen: Der Men's Fashion Spezialist Wormland setzt in seiner aktuellen Kampagne nicht nur die international gefragten Models Raphael Balzer und William Los, sondern vor allem auch den neuen Utility Trend wegweisend und modern in Szene.Wormland - der Spezialist für Men's Fashion - präsentiert die aktuellen Trends auch in dieser Saison wieder in einer ausdruckstarken Kampagne. Besonderer Fokus liegt vor allem auf dem New Utility Thema. Doch auch smarte Sommeranzüge, leichte Outerwear und coole Casual Styles wurden von Fotograf Julian Spangenberg in Szene gesetzt. Was Art Director Michael Meise beim Shooting besonders wichtig war? Die Models Raphael Balzer und William Los, die von Erich Leis gestylt wurden, innovativ und wegweisend abzulichten. Ein cooler Vibe mit neuen Perspektiven und speziellen Bildanschnitten - so das Motto. Der Look der Bilder: progressiv, cool und state of the art. Ein spannendes Element ist hierbei sicherlich der Kontrast zwischen den opulenten Hannoverschen Herrenhäuser Gärten, die die Kulisse bilden und der minimalistisch-modernen Kollektion, die darin präsentiert wird. Das gesamte Projekt entstand unter der Leitung von Tim Kälberer, Geschäftsführer des Marketingbereichs von Wormland.Die Kampagne ist ab sofort sowohl auf der Website www.wormland.de, als auch auf Online-Advertisements, auf den hauseigenen Social Media Kanälen und auf In-House Werbemitteln zu sehen. Wer mehr zu den Men's Fashion Trends der Sommer-Saison erfahren möchte, sollte dort unbedingt vorbeischauen. Hier schonmal ein kurzes Update: Wer im Sommer 2021 auf Materialmix, Leinen-Styles und sanfte Naturtöne setzt, macht modisch gesehen nichts falsch. Auch die neue Bequemlichkeit ist und bleibt ein riesengroßes Thema. Jogger-Styles werden nun auch mit klassischeren Elementen kombiniert. Poppige Farben, Logos und Allover-Prints sorgen für ordentlich Abwechslung.Über Wormland:Mit insgesamt 13 Filialen in 10 Städten garantiert Wormland mit den zwei Storekonzepten WORMLAND und THEO ein Shoppingerlebnis auf höchstem Niveau. WORMLAND ist bekannt für seinen smarten, exklusiven Stil und kreiert auf einer künstlerischen Ebene regelmäßig ausdrucksstarke Kampagnen und Fotostrecken. THEO steht für den coolen Urban-Style, der sich auf den Bereich Jeans- und Casualwear fokussiert.Location: Hannover Herrenhäuser GärtenModels: William Los und Raphael BalzerPhotographer: Julian SpangenbergArt Direction: Michael MeiseStyling: Erich LeisHair & Make-Up: Norbert CheminelGeschäftsführung Marketing: Tim KältererPressekontakt:JuLi PR & ConsultingBaumstr.340468 Düsseldorfinfo@juli-pr.com0176-70 64 62 06www.juli-pr.comOriginal-Content von: Theo Wormland GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109415/4908470